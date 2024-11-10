WP: Трамп провел первый разговор с Путиным – о чем говорили

По информации издания, власти Украины были проинформированы о звонке Трампа в Путин и не возражали.

Избранный президент США Дональд Трамп впервые после победы на выборах провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По информации источников издания, во время телефонного разговора, который Трамп вел из своей резиденции во Флориде, он посоветовал российскому диктатору не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

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Трамп выразил заинтересованность в дальнейших контактах, чтобы обсудить "скорое решение войны в Украине", сообщили журналистам на условиях анонимности знавшие об этом разговоре люди.

"Звонок, о котором ранее не сообщалось, происходит на фоне всеобщей неопределенности относительно того, как Трамп перезагрузит мировую дипломатическую шахматную доску союзников и противников США", – пишет WP.

По информации издания, власти Украины были проинформированы о звонке Трампа в Путин и не возражали против проведения разговора. Украинские чиновники якобы поняли, что Трамп будет взаимодействовать с российским диктатором по поводу дипломатического решения проблемы Украины.

Во время своей президентской кампании Трамп заявил, что немедленно прекратит войну в Украине, но не сообщил подробности о том, как он собирается это сделать. Он приватно сигнализировал, что поддержит соглашение, согласно которому Россия сохранит часть захваченных территорий. Во время разговора с Путиным Трамп якобы коротко поднял вопрос территорий.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не стал разглашать подробности этого разговора. Позже в СМИ появилась информация, что миллиардер и изобретатель Илон Маск, в последнее время активно критикующий Украину, принимал участие в телефонном разговоре Зеленского и Трампа после выборов.

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