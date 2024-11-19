Чому Байден дозволив удари вглиб РФ: Портников назвав дві причини

Також журналіст прокоментував, чи дійсно РФ може застосувати ядерну зброю у відповідь на ці удари.

Чинний президент США Джо Байден нарешті наважився дозволити Україні завдавати ударів далекобійною американською зброєю вглиб території РФ, ймовірно, з двох причин.

Про це заявив український журналіст Віталій Портников в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Можливо, це була реакція на північнокорейські війська. Можливо, була ідея створити Україні більш сильні позиції на перемовинах з РФ за президентства Дональда Трампа. Щоб Україна не виступала на цих перемовинах як жертва, яка має приймати будь-які умови агресора", – припустив журналіст.

Портников нагадав, що раніше попереджав: якщо рішення про дозвіл на удари вглиб території РФ і буде ухвалене, то воно буде ухвалене не до, а після президенських виборів у США. Адже це була занадто чутлива тема під час виборчого процесу.

Він пригадав слова Дональда Трампа, який говорив, що адміністрація Байдена-Гарріс втягує США у Третю світову. Команда президента Трампа не відмовляється від цих аргументів і сьогодні, зауважив Портников.

Чи застосує РФ ядерну зброю у відповідь на ці удари

"З іншого боку, ми не знаємо параметрів цього рішення – скільки ракет, в який термін вони будуть поставлені, чи будуть вони використані саме по Курщині чи по більшій території. Це – загадка з багатьма невідомими. Як і загадка про реакцію РФ. В Росії говорять, що використання ракет по їхній території може призвести до застосування ядерної зброї", – говорить журналіст.

Водночас, він звернув увагу, що раніше Україна уже била західною зброєю по окупованих територіях, які РФ вважає своїми.

За словами журналіста, таким чином Москва не визнає власної "конституції", бо виходить, що є "Росія першого і другого сорту".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії у відповідь на рішення РФ залучити північнокорейські війська до боїв у Курській області.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сьогодні фактично підтвердив, що США дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 км.

Натомість у США так і не підтвердили цю інформацію.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.