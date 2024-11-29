"Мы проиграем войну": экс-министр Кулеба встревожил заявлением FT

Дмитрий Кулеба согласился, что ситуация с войной выглядит плохо. Он также назвал цель Путина и озвучил условия для завершения войны.

У Украины нет сегодня средств и инструментов для изменения нынешней траектории событий войны. Если так пойдет дальше, "мы проиграем войну".

Об этом экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в разговоре с журналистом издания Financial Times.

Угроза поражения в войне

Журналист сказал Кулебе, что на сегодня распространено мнение, что Украина сейчас проигрывает войну. Экс-министр согласился, что все выглядит плохо.

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"Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы перевернуть ситуацию и изменить траекторию того, как происходят события? Нет, нету. И если так пойдет дальше, мы проиграем войну", – сказал бывший глава МИД.

В то же время он добавил, что в первые месяцы полномасштабной войны все было еще хуже.

"Это правда, что на поле боя все выглядит плохо. Но в первые месяцы 2022 года все выглядело еще хуже. То, что я ненавижу в моих разговорах с европейскими и американскими экспертами – а "ненависть" – это слово, которое я обычно не употребляю – это то, что все спрашивают, что Украина готова сделать, что Украина готова принять. И я говорю, ребята, сначала найдите ответ на вопрос, что Путин готов принять. Потому что это место, откуда идет война", – высказался Кулеба.

Он ответил на вопрос, что готов принять Путин.

"Его цель ясна. Он так или иначе должен демонтировать Украинское государство… Его логика заключается в том, почему я должен участвовать в этом, если я в конце концов могу взять все?" – объяснил экс-министр.

"Администрация Байдена не спешила с предоставлением Украине наступательного оружия"

Кулеба рассказал, почему считает, что западные партнеры Украины так неохотно снабжали часть передового оружия, о котором просит страна.

"Нам, украинцам, повезло, что Джо Байден был президентом США в 2022 году, потому что если бы это был кто-то другой, у нас было бы гораздо хуже. В сердце Джо Байдена есть место для Украины. Но его разум был сформирован логикой холодной войны… Вы с ним не говорите о членстве Украины в НАТО. Не говорите ему о ядерном оружии. Потому что это вещи, которые его триггерят", – рассказал экс-глава МИД.

Чего ждать от Трампа?

Кулеба сказал, что совсем не волнуется из-за прихода к власти новоизбранного президента США Дональда Трампа, "потому что это не то, что я могу изменить".

"Во-первых, разделите то, что говорит Трамп, от того, что говорят люди вокруг него. Маск, сын Трампа – они могут говорить, что угодно. Но если вы посмотрите на то, что говорил Трамп, то в основном он делает только два момента. Сначала я исправлю это. А во-вторых, Зеленский – лучший коммивояжер в мире", – обратил внимание экс-министр.

Он добавил, что "и у Зеленского, и у Путина будет одинаковая стратегия. Они воспринимают Трампа как возможность". Кулеба обрисовал вероятный сценарий. По его словам, и российский, и украинский президенты "заявляют о готовности к переговорам, потому что они не хотят быть теми, кто отказывает Трампу. Первый, кто это сделает, проиграет игру, не правда ли? Если Трамп, скажем так, разозлится на Путина… что-то меняется в ответ? Может, укрепить Украину?"

Возможно ли было мирное соглашение в 2022 году?

Кулеба заявил, что во время переговоров обоих государств в марте 2022 года невозможно было добиться мирного урегулирования. Он прокомментировал утверждение о том, что РФ и Украина якобы были готовы заключить соглашение, но западные союзники убедили Киев отказаться от соглашения.

"В 2022 году мирного урегулирования не было… Я слышал этот аргумент повсюду, в Африке, в Азии и даже в Америке. Они говорят: "Но вы были близки к миру, а кровавый Запад не дал вам этого сделать, потому что Запад хочет, чтобы вы воевали до последнего украинца", – высказался бывший чиновник.

По его мнению, такое распространенное мнение является полной инверсией реальности.

"Зная наших западных партнеров, которыми я очень дорожу и ценю, если бы в 2022 году был хоть малейший шанс закончить войну, они бы нажали на нас и сказали: делайте это", — отметил экс-министр.

Он объяснил, что мирные предложения россиян были совершенно несерьезными.

"У них даже было одно положение о том, что всю украинскую тяжелую бронетехнику нужно было разместить на складах, и эти склады должны оставаться под контролем российских войск… Так что план был ясен. Нейтрализовать Украину, оставаться там, где они есть в Украине, демилитаризировать Украину. А потом сделать последний выстрел", – рассказал Кулеба.

Угроза НАТО

Бывший глава МИД ответил на вопрос, должны ли люди в Британии или ЕС ощущать прямую угрозу со стороны России:

"С начала широкомасштабного вторжения я начал говорить приватно в разговорах с коллегами-министрами иностранных дел, что если вы не поможете нам победить Россию в Украине, следующим будете вы. А они говорили: "Дмитрий, мы тебя любим, но это натянуто. Мы в НАТО и Путин не посмеет напасть на НАТО".

Однако Кулеба считает, что Альянс уже не является чугунной гарантией, которой он был прежде.

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"Доверие европейских союзников к НАТО не базируется на статье 5 Североатлантического договора. На самом деле оно базируется на одном предложении — "Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории наших союзников". И это предложение принадлежит Байдену. А если у вас есть президент, который говорит, что не собирается защищать каждый дюйм вашей территории?... Если Трамп скажет что-нибудь подобное, щит НАТО исчезнет, и Путин будет чувствовать себя свободным делать все, что ему вздумается", – предположил экс-министр.

Он описал возможный сценарий событий, если бы Путин отважился напасть.

"Я люблю Эстонию, Литву, Латвию, они очень хорошие друзья, но [россияне] оккупируют значительную часть их территории в течение 24 часов... Итак, представим, что через несколько месяцев силы НАТО героически вытеснят российскую армию из Балтии. После месяцев тяжелых боев эти страны Балтии будут выглядеть так, как сегодня выглядят Бахмут и весь Донбасс. Они исчезнут. Их буквально сравняют с землей. Это та реальность, которую Запад готов принять?" – задал вопрос Кулеба

До каких пор будет продолжатся война?

Экс-глава МИД согласился с мнением журналиста о том, что война стала трагедией для Украины, но и утвердила ее международную идентичность.

"Если бы у нас не было этой войны, мы бы потратили, возможно, еще 100 лет, чтобы заставить мир признать нас и заставить Запад признать нас частью этого. Но как человек я хотел бы, чтобы этого никогда не произошло. Я бы лучше потратил эти 100 лет, двигаясь, как черепаха, к этой цели", – сказал Кулеба.

"Эта война будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет считать, что Украина не имеет права на существование. А все, кто считает иначе, либо дураки, либо на российской зарплате", – добавил он.

К слову, недавно Зеленский заявил, что есть все шансы окончить войну уже в 2025 году, но сначала необходимо узнать предложения Трампа.

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