Кремль хочет развалить НАТО: в Германии считают нападение России реальным

Россия готовится к войне с НАТО и может напасть уже через несколько лет.

Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия хочет развалить НАТО и будет готова совершить нападение еще до конца десятилетия.

Об этом пишет Zeit.

"Россия уже готовится к войне с Западом. Военная конфронтация все больше становится реальным сценарием для Кремля", – заявил Каль на мероприятии, организованном Немецким обществом внешней политики в Берлине.

Глава германской разведки считает, что Россия может попытаться подорвать доверие к НАТО, скомпрометировав обязательство о коллективной обороне, закрепленное в статье 5 Североатлантического договора. Если бы РФ напала на страну НАТО, а другие члены отказались признать это нападением на весь Альянс и не предоставили военной поддержки, это стало бы крахом НАТО и достижением цели России.

Россия "сомневается в существовании" статьи 5 НАТО

Каль процитировал выводы немецкой разведки, согласно с которыми в Кремле сомневаются, что в чрезвычайной ситуации члены Альянса будут придерживаться своих обязательств по коллективной обороне, закрепленных в статье 5.

"Пока нет никаких признаков конкретных военных намерений России. Но если такие взгляды будут преобладать в штаб-квартире российского правительства, риск военного конфликта увеличится в ближайшие годы", — предостерег глава разведслужбы.

Каль также назвал возможные сценарии вероятного нападения РФ на НАТО. В частности, захват норвежского арктического острова Шпицберген с целью "зачистки территории" или ограниченное вторжение "зеленых человечков" на территорию стран Балтии под предлогом защиты российских меньшинств. Он отметил, что при любом сценарии главной целью нападения будет крах НАТО как оборонного альянса.

"С точки зрения России, цель была бы достигнута, если бы статья 5 оказалась неэффективной в случае реального нападения", — подчеркнул Каль.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили заявляет, что нужно усилить коллективную оборону и работать над укреплением восточного фланга НАТО. В Кремле начинают думать о войне не только на территории Украины, а и других государств.

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