В Альянсе заявили, что российская армия больше двух лет назад, но ее качество снизилось.

По состоянию на осень 2024 года, российская армия уже не представляет такой угрозы, как в феврале 2022-го, поэтому у НАТО есть время, чтобы подготовиться к войне.

Об этом сказал глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр, передает Reuters.

Винн добавил, что это означает увеличение инвестиций в оборонную промышленность.

"Качество этих сил (российских — ред.) снизилось... На данный момент россияне не представляют такой угрозы, как в феврале 2022 года, поэтому у нас есть немного времени, чтобы подготовиться", — сказал он.

Бауэр добавил, что нужно увеличивать инвестиции в оборонную промышленность для сдерживания РФ.

"Если мы сможем обеспечить поставку всех жизненно важных товаров и услуг в любых условиях, это станет ключевой составляющей нашей сдерживающей политики", — пояснил Бауэр.

По словам адмирала, сдерживание – это не только военные возможности, но и использование всех доступных инструментов в условиях войны.

Он привел пример растущего количества актов саботажа в Европе. Речь идет и о перебоях со снабжением энергоресурсов.

"Мы думали, что заключаем соглашения с Газпромом, но на самом деле договаривались с Путиным. Также с китайской инфраструктурой и товарами. По сути, мы имеем дело с Си Цзиньпином", — добавил он.

Зависимость от экспорта КНР

Бауэр также отметил зависимость Запада от китайского экспорта. Более того, химические компоненты для медицинских препаратов также поставляются из Китая.

Он назвал наивными надежду на то, что Коммунистическая партия Китая никогда не использует эту зависимость.

"Руководители бизнеса в Европе и США должны понимать, что их коммерческие решения оказывают стратегическое влияние на безопасность стран. Бизнес должен быть готов к сценарию войны и соответственно адаптировать свои цепи производства и снабжения", — пояснил адмирал.

Напомним, России хватит советского оружия до конца 2025 года. Об этом сообщают западные СМИ. В то же время россияне все еще активно используют артиллерию, так называемую, "королевую войну". Это и предпочитает ей в войне против Украины.