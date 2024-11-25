России хватит советского оружия до конца 2025 года – El Mundo

Хотя технологическое развитое оружие играет немаловажную роль, традиционная артиллерия остается ключевым элементом на поле боя.

Россия продолжает активно использовать артиллерию, которую считает "королевой войны", и предпочитает её в конфликте в Украине.

Как пишет газета El Mundo, хотя технологически развитые системы, такие как ракеты ATACMS, Storm Shadow, истребители F-16 и беспилотники, играют немаловажную роль, традиционная артиллерия остается ключевым элементом на поле боя.

"Вроде бы устаревшее оружие, такое как гаубицы и противопехотные мины, гораздо важнее боевых танков M-1 Abrams. И здесь у Путина преимущество", — пишет издание.

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Как сказал бывший заместитель генерального секретаря НАТО Питер Флори, которого цитирует El Mundo, война в Украине похожа на битву на Сомме, но с GPS, обеспечивающим высокую точность артиллерии.

По оценкам, запасы советского оружия в России могут иссякнуть до конца 2025 года.

Напомним, что российские захватчики в последнее время продвигаются гораздо быстрее, чем за весь прошлый год.