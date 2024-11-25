Буданова уже во второй раз хотят уволить – СМИ

Официальной информации от Минобороны, ГУР или ОП пока нет.

В Офисе президента (ОП) хотят заменить руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова на "более лояльную к власти персону".

Об этом пишет NV со ссылкой на собственные источники.

По информации источников издания, попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре.

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Источник издания утверждает, что некоторые публичные шаги и заявления руководителя ГУР повредили Украину. В частности, речь идет о спецоперациях в Африке, заявлениях о "кофе в Крыму" или оборонных закупках в других странах.

Отмечается, что новым главой ГУР может быть назначен заместитель председателя СБУ Александр Поклад.

Официальной информации от Минобороны, ГУР или ОП пока нет.

Что известно об Александре Покладе

В конце 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Поклада начальником Департамента контрразведки СБУ. 28 августа 2023 года Владимир Зеленский назначил Александра Поклада заместителем председателя Службы безопасности Украины.

По информации журналистов программы "Схемы", Александр Поклад был помощником экс-нардепа ВРУ VI созыва Равиля Сафиуллина из "Партии регионов", а затем помощником на общественных началах бывшего парламентария Ивана Мирного, который был нардепом ВРУ VII и VIII созывов от "Партии и "Оппозиционный блок". Иван Мирный известен тем, что в свое время работал начальником охраны олигарха Дмитрия Фирташа.

В 2017 году указом президента Петра Порошенко Поклада наградили орденом "За мужество" ІІІ степени. В 2020-м президент Владимир Зеленский вручил ему орден "За мужество" ІІ степени.

Реакция СБУ

В пресс-службе СБУ в ответ на запрос NV опровергли информацию о якобы назначении Поклада руководителем ГУР.

В СБУ заверили, что "информационные вбросы в отношении заместителя главы СБУ появляются систематически раз в месяц и имеют схожую стилистику". Там подчеркнули, что информационные вбросы российских спецслужбы, в частности, призваны "создать искусственное напряжение" между военным руководством Украины.

"Такие информационные вбросы российских спецслужб полностью безосновательны и используются врагом исключительно для достижения собственных целей. Слухи о блокировании каких-либо подразделений ГУР или других составляющих Сил обороны являются одним из элементов вражеской стратегии", – говорится в сообщении.

В то же время в спецслужбе заверили, что подобные слухи не имеют никаких оснований.

"Эпопея" с увольнением Буданова

Напомним, что в сентябре – начале октября уже ходили слухи слухи об отставке руководителя ГУР. Тогда министр обороны Умеров уволил двух заместителей руководителя ГУР Буданова, что послужило причиной сплетен об увольнении самого руководителя ГУР.

Издание "Forbes Украина" со ссылкой на собственные источники в оборонном секторе и оборонном комитете Верховной Рады писало о том, что руководитель ГУР Кирилл Буданов якобы конфликтует с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, из-за чего разведку не привлекли к проведению Курской операции.

Политолог Фесенко заметил, что, по информации некоторых источников, Буданов всегда был среди любимцев Владимира Зеленского.

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