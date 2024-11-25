"Долгий разговор был": Сырский доложил Зеленскому — о чем шла речь

Украинский президент Владимир Зеленский 25 ноября провел заседание Ставки по разным вопросам. В первую очередь речь шла о защите инфраструктуры и энергетики. Также президенту докладывал главком Александр Сырский.

Об этом Зеленский сказал вечером 25 ноября.

"Были соответствующие доклады, анализ опыта отражения российских ударов. Лучшие результаты конкретных подразделений должны быть распространены на все объекты, на всех, кто осуществляет защитную работу", — отметил он.

По словам президента, на заседании Ставки обсудили также производство и поставку дронов, ракет, другого вооружения.

"Все задачи по оружию на этот год точно будут выполнены. На следующий – тоже. Отдельно докладывал главком Сырский. Долгий разговор был, по всем ключевым частям фронта, также по Курской операции", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что во время онлайн-разговора президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским речь шла о текущей ситуации на фронте. Главком доложил президенту обо всех ключевых направлениях. Прежде всего говорили о Донетчине и Кураховском направлении.

Читайте также: