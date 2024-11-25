"Тривала розмова була": Сирський доповів Зеленському – про що йшлося

Український президент Володимир Зеленський 25 листопада провів засідання Ставки з різних питань. Передусім йшлося про захист інфраструктури та енергетики. Також президентові доповідав головком Олександр Сирський.

Про це Зеленський сказав ввечері 25 листопада.

"Були відповідні доповіді, аналіз досвіду щодо відбиття російських ударів. Найкращі результати конкретних підрозділів мають бути поширені на всі обʼєкти, на всіх, хто здійснює захисну роботу", – зазначив він.

За словами президента, на засіданні Ставки обговорили також виробництво та постачання дронів, ракет, іншого озброєння.

"Всі завдання по зброї на цей рік точно будуть виконані. На наступний – також. Окремо доповідав головком Сирський. Тривала розмова була, по всіх ключових частинах фронту, також по Курській операції", – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час онлайн-розмови президента України Володимира Зеленського з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським йшлося про поточну ситуацію на фронті. Головком доповів президентові про усі ключові напрямки. Передусім говорили про Донеччину і Курахівський напрямок.

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