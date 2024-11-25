Чи підтримують німці військову допомогу Україні — результати опитування

Згідно з останнім опитуванням Бундесверу, Росію в Німеччині дедалі більше сприймають як загрозу. Учасники дослідження також висловилися на тему "військової придатності", що виявило збільшення тих, хто підтримує і схвалює військову підтримку України у порівнянні з 2023 роком.

Про це пише Spiegel з посиланням на результати щорічного опитування Бундесверу.

Що показали результати опитування в Німеччині

Згідно з опитуванням, майже половина громадян, яких опитали (49%), виступають за військову підтримку України, що на чотири відсоткові пункти більше, ніж 2023 року.

Лише виборці ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та ультралівого "Альянсу Сари Вагенкнехт", а також група тих, хто не голосує, переважно відкинули б таку підтримку.

Водночас, як зазначають фахівці дослідження Бундесверу, схвалення значною мірою залежить від того, чи сприймають респонденти Росію як загрозу безпеці Німеччини. Тож ті, хто вважає Росію загрозою, значно більше погоджуються з військовою підтримкою України, ніж ті, хто не вважає загрозою країну-агресорку.

2/3 респондентів (65%) вважають, що дії Росії в Україні та російське переозброєння становлять небезпеку для Німеччини.

Що відомо про опитування Бундесверу

Бундесвер опитав майже 2 тис. громадян у межах репрезентативного опитування. Відомо, що таке опитування населення здійснюють щорічно від 1996 року з метою вимірювання соціального сприйняття Бундесверу серед населення.

Нагадаємо, Німеччина почала підготовку до можливих бойових дій з Росією. Бундесвер вже готує підрозділи до ймовірних бойових дій з РФ. Німецький уряд днями схвалив секретний план, який визначає дії країни у разі війни.

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