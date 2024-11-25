Ситуація на фронті: Сирський назвав найважчий напрямок

ЗСУ зміцнюють позиції на Курахівському напрямку, але ситуація залишається важкою.

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу онлайн-розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським про поточну ситуацію на фронті. Головком доповів президентові про усі ключові напрямки.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Передусім Донеччина. Курахівський напрямок – найважчий зараз. Працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції", – написав гарант.

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Зеленський додав, що на Запорізькому напрямку є певні загрози, але Сили оборони України їх бачать, усвідомлюють і контролюють ситуацію.

Водночас у Курській області триває операція ЗСУ.

"Наші воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат. Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні", – наголосив президент.

Нагадаємо, окупанти почали активні штурмові дії. Генштаб повідомив про складну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 217 бойових зіткнень.

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