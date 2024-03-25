Як назавжди видалити акаунт в Instagram: покрокова інструкція

Перед тим, як видалити профіль - важливо зберегти важливі для вас дані.

Видалення облікового запису в Instagram, на перший погляд, справа не з простих. Адже компанія Meta часто змінює способи видалення додатку, все більше ускладнюючи його. Все через те, що втрата активної аудиторії - не на руку розробникам. Утім, якщо дотримуватися інструкції - це займе у вас небагато часу.

Як видалити свій профіль в Instagram та з допомогою чого це можна зробити - читайте далі.

Що потрібно зробити перед видаленням Instagram

Перед тим, як назважди деактивувати обліковий запис, збережіть важливі для вас фото та дані. В іншому разі - ви можете втратити їх безповоротно.

Як завантажити фото з інстаграм:

Зайдіть у профіль зі смартфона чи комп'ютера.

Натисніть три піктограми у верхній частині екрана.

Виберіть пункт " Ваша активність " та прогорніть у самий низ

" та прогорніть у самий низ Натисніть кнопку завантаження інформації.

інстаграм видалення

Натисніть кнопку "надіслати запит"

Виберіть інформацію для завантаження

Додаток пропонує зробити повну копію всіх файлів за потрібний період або весь термін існування облікового запису, а також самостійно вибрати файли.

Виберіть формат, в якому бажаєте отримати файл

Посилання може прийти в день надсилання запиту, і через кілька днів (максимум 48 годин).

Відключення запису тимчасово

Водночас якщо ви хочете видалити додаток лише на певний період часу, то це теж можливо. У додатку є функція - відключення облікового запису. Так фото, лайки та коментарі залишаться прихованими: ніхто не зможе отримати до них доступ. А з'являться вони лише після відновлення облікового запису.

Як це зробити:

Відкрити соцмережу у самому браузері.

Перейти до свого профайлу.

У сторінці "меню" вказати номер мобільного телефону

Переглянути та вибрати "Тимчасово вимкнути обліковий запис".

Після цього вам потрібно знайти причину, щоб деактивувати акаунт. Тим, хто все одно хоче відійти від соцмереж, достатньо натиснути "Тимчасово відключити".

Як видалити обліковий запис з ПК:

Видалити обліковий запис з ПК найпростіше. А саме:

Перейдіть на спеціальну сторінку " Видалити обліковий запис".

Якщо ви не ввійшли в обліковий запис Instagram, вам буде запропоновано це зробити.

Вкажіть, чому ви хочете видалити вашу сторінку та повторно введіть свій пароль.

Пункт для остаточного видалення свого облікового запису відобразиться лише після того, як ви зробите ці дії.

Як видалити Instagram з Android

Пряме видалення з андроїду соцмережі неможливе. Але в цьому допоможе будь-який мобільний браузер, який ви встановили на своєму пристрої.

Зайдіть у додаток Instagram та перейдіть на свій профіль

У верхній правій частині оберіть три горизонтальні лінії та зайдіть у Налаштування.

Далі натисніть "Довідковий центр" і в полі пошуку введіть "Видалити сторінку".

Вам потрібно перейти на сайт Instagram.com на комп’ютері або в мобільному браузері, щоб видалити свій обліковий запис".

Як деактивувати соцмережу з iPhone

Користувачам iPhone видалити свій провіль у соцмережі набагато простіше.

Для цього потрібно зайти в " Налаштування " у вашому додатку

" у вашому додатку Внизку під обліковим записом знайти внизу " Видалити обліковий запис"

Після чого – "Продовжити видалення облікового запису".

Виберіть причину та повторно введіть свій пароль.

Пункт для остаточного видалення свого облікового запису відобразиться лише після того, як ви зробите ці дії.

відобразиться лише після того, як ви зробите ці дії. Торкніться "Видалити", а потім "OK", щоб підтвердити.

Як видалити інстаграм: інструкція

Як видалити інстаграм: інструкція

Як видалити інстаграм: інструкція

Як видалити інстаграм: інструкція

Як видалити інстаграм: інструкція

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