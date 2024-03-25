Как навсегда удалить аккаунт в Instagram: пошаговая инструкция

Перед тем, как удалить профиль – важно сохранить важные для вас данные.

Удаление аккаунта в Instagram, на первый взгляд, дело не из простых. Ведь компания Meta часто изменяет способы удаления приложения, все больше усложняя его. Все потому, что потеря активной аудитории — не на руку разработчикам. Впрочем, если следовать инструкции – это займет у вас немного времени.

Как удалить свой профиль в Instagram и с помощью чего это можно сделать читайте дальше.

Что нужно сделать перед удалением Instagram

Перед тем, как назвать деактивацию учетной записи, сохраните важные для вас фото и данные. В противном случае – вы можете потерять их безвозвратно.

Как скачать фото из инстаграмм:

Зайдите в профиль со смартфона или компьютера.

Нажмите три значка в верхней части экрана.

Выберите пункт " Ваша активность " и проверните в самый низ

" и проверните в самый низ Нажмите кнопку загрузки информации.

инстаграмм удаления

Нажмите кнопку "Отправить запрос"

Выберите информацию для загрузки

Приложение предлагает сделать полную копию всех файлов за нужный период или весь срок существования аккаунта, а также самостоятельно выбрать файлы.

Выберите формат, в котором хотите получить файл

Ссылка может прийти в день отправки запроса и через несколько дней (максимум 48 часов).

Отключение записи временно

В то же время, если вы хотите удалить приложение только на определенный период времени, то это тоже возможно. В приложении есть функция- отключение аккаунта. Так фото, ругательства и комментарии останутся скрытыми: никто не сможет получить к ним доступ. А появятся они только после восстановления аккаунта.

Как это сделать:

Открыть соцсеть в самом браузере.

Перейти к своему профайлу.

На странице "меню" указать номер мобильного телефона

Просмотр и выбор " Временно отключить учетную запись".

После этого вам нужно найти причину, чтобы деактивировать аккаунт. Тем, кто все равно хочет отойти от соцсетей, достаточно нажать "Временно отключить".

Как удалить аккаунт с ПК:

Удалить аккаунт с ПК проще всего. А именно:

Перейдите на специальную страницу " Удалить аккаунт".

Если вы не вошли в аккаунт Instagram, вам будет предложено это сделать.

Укажите, почему вы хотите удалить страницу и повторно введите пароль.

Пункт для окончательного удаления учетной записи отобразится только после того, как вы предпримете эти действия.

Как удалить Instagram с Android

Прямое удаление из андроида соцсети невозможно. Но в этом поможет любой мобильный браузер, установленный на своем устройстве.

Зайдите в приложение Instagram и перейдите на свой профиль

В правой верхней части выберите три горизонтальные линии и зайдите в Настройки.

Затем нажмите Справочный центр и в поле поиска введите Удалить страницу.

Вам нужно перейти на сайт Instagram.com на компьютере или в мобильном браузере, чтобы удалить свою учетную запись.

Как деактивировать соцсеть с iPhone

Пользователям iPhone удалить свой провал в соцсети гораздо проще.

Для этого нужно зайти в " Настройки " в вашем приложении

" в вашем приложении Внизу под аккаунтом найти внизу " Удалить аккаунт"

После чего – "Продолжить удаление аккаунта".

Выберите причину и повторно введите пароль.

Пункт для окончательного удаления учетной записи отобразится только после того, как вы предпримете эти действия.

отобразится только после того, как вы предпримете эти действия. Коснитесь "Удалить ", а затем "ОК", чтобы подтвердить.

Как удалить инстаграмм: инструкция

Как удалить инстаграмм: инструкция

Как удалить инстаграмм: инструкция

Как удалить инстаграмм: инструкция

Как удалить инстаграмм: инструкция

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