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Как навсегда удалить аккаунт в Instagram: пошаговая инструкция

Как навсегда удалить аккаунт в Instagram: пошаговая инструкция

Как удалить аккаунт в Instagram

Перед тем, как удалить профиль – важно сохранить важные для вас данные.

Удаление аккаунта в Instagram, на первый взгляд, дело не из простых. Ведь компания Meta часто изменяет способы удаления приложения, все больше усложняя его. Все потому, что потеря активной аудитории — не на руку разработчикам. Впрочем, если следовать инструкции – это займет у вас немного времени.

Как удалить свой профиль в Instagram и с помощью чего это можно сделать читайте дальше.

Что нужно сделать перед удалением Instagram

Перед тем, как назвать деактивацию учетной записи, сохраните важные для вас фото и данные. В противном случае – вы можете потерять их безвозвратно.

Как скачать фото из инстаграмм:

  • Зайдите в профиль со смартфона или компьютера.
  • Нажмите три значка в верхней части экрана.
  • Выберите пункт " Ваша активность " и проверните в самый низ
  • Нажмите кнопку загрузки информации.
инстаграмм удаления / ©
инстаграмм удаления
  • Нажмите кнопку "Отправить запрос"
  • Выберите информацию для загрузки
  • Приложение предлагает сделать полную копию всех файлов за нужный период или весь срок существования аккаунта, а также самостоятельно выбрать файлы.
  • Выберите формат, в котором хотите получить файл
  • Ссылка может прийти в день отправки запроса и через несколько дней (максимум 48 часов).

Отключение записи временно

В то же время, если вы хотите удалить приложение только на определенный период времени, то это тоже возможно. В приложении есть функция- отключение аккаунта. Так фото, ругательства и комментарии останутся скрытыми: никто не сможет получить к ним доступ. А появятся они только после восстановления аккаунта.

Как это сделать:

  • Открыть соцсеть в самом браузере.
  • Перейти к своему профайлу.
  • На странице "меню" указать номер мобильного телефона
  • Просмотр и выбор " Временно отключить учетную запись".

После этого вам нужно найти причину, чтобы деактивировать аккаунт. Тем, кто все равно хочет отойти от соцсетей, достаточно нажать "Временно отключить".

Как удалить аккаунт с ПК:

Удалить аккаунт с ПК проще всего. А именно:

  • Перейдите на специальную страницу " Удалить аккаунт".
  • Если вы не вошли в аккаунт Instagram, вам будет предложено это сделать.
  • Укажите, почему вы хотите удалить страницу и повторно введите пароль.
  • Пункт для окончательного удаления учетной записи отобразится только после того, как вы предпримете эти действия.

Как удалить Instagram с Android

Прямое удаление из андроида соцсети невозможно. Но в этом поможет любой мобильный браузер, установленный на своем устройстве.

  • Зайдите в приложение Instagram и перейдите на свой профиль
  • В правой верхней части выберите три горизонтальные линии и зайдите в Настройки.
  • Затем нажмите Справочный центр и в поле поиска введите Удалить страницу.
  • Вам нужно перейти на сайт Instagram.com на компьютере или в мобильном браузере, чтобы удалить свою учетную запись.

Как деактивировать соцсеть с iPhone

Пользователям iPhone удалить свой провал в соцсети гораздо проще.

  • Для этого нужно зайти в " Настройки " в вашем приложении
  • Внизу под аккаунтом найти внизу " Удалить аккаунт"
  • После чего – "Продолжить удаление аккаунта".
  • Выберите причину и повторно введите пароль.
  • Пункт для окончательного удаления учетной записи отобразится только после того, как вы предпримете эти действия.
  • Коснитесь "Удалить ", а затем "ОК", чтобы подтвердить.
Как удалить инстаграмм: инструкция / ©
Как удалить инстаграмм: инструкция
Как удалить инстаграмм: инструкция / ©
Как удалить инстаграмм: инструкция
Как удалить инстаграмм: инструкция / ©
Как удалить инстаграмм: инструкция
Как удалить инстаграмм: инструкция / ©
Как удалить инстаграмм: инструкция
Как удалить инстаграмм: инструкция / ©
Как удалить инстаграмм: инструкция

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