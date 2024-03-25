Как навсегда удалить аккаунт в Instagram: пошаговая инструкция

Перед тем, как удалить профиль – важно сохранить важные для вас данные.
Удаление аккаунта в Instagram, на первый взгляд, дело не из простых. Ведь компания Meta часто изменяет способы удаления приложения, все больше усложняя его. Все потому, что потеря активной аудитории — не на руку разработчикам. Впрочем, если следовать инструкции – это займет у вас немного времени.
Как удалить свой профиль в Instagram и с помощью чего это можно сделать читайте дальше.
Что нужно сделать перед удалением Instagram
Перед тем, как назвать деактивацию учетной записи, сохраните важные для вас фото и данные. В противном случае – вы можете потерять их безвозвратно.
Как скачать фото из инстаграмм:
- Зайдите в профиль со смартфона или компьютера.
- Нажмите три значка в верхней части экрана.
- Выберите пункт " Ваша активность " и проверните в самый низ
- Нажмите кнопку загрузки информации.
- Нажмите кнопку "Отправить запрос"
- Выберите информацию для загрузки
- Приложение предлагает сделать полную копию всех файлов за нужный период или весь срок существования аккаунта, а также самостоятельно выбрать файлы.
- Выберите формат, в котором хотите получить файл
- Ссылка может прийти в день отправки запроса и через несколько дней (максимум 48 часов).
Отключение записи временно
В то же время, если вы хотите удалить приложение только на определенный период времени, то это тоже возможно. В приложении есть функция- отключение аккаунта. Так фото, ругательства и комментарии останутся скрытыми: никто не сможет получить к ним доступ. А появятся они только после восстановления аккаунта.
Как это сделать:
- Открыть соцсеть в самом браузере.
- Перейти к своему профайлу.
- На странице "меню" указать номер мобильного телефона
- Просмотр и выбор " Временно отключить учетную запись".
После этого вам нужно найти причину, чтобы деактивировать аккаунт. Тем, кто все равно хочет отойти от соцсетей, достаточно нажать "Временно отключить".
Как удалить аккаунт с ПК:
Удалить аккаунт с ПК проще всего. А именно:
- Перейдите на специальную страницу " Удалить аккаунт".
- Если вы не вошли в аккаунт Instagram, вам будет предложено это сделать.
- Укажите, почему вы хотите удалить страницу и повторно введите пароль.
- Пункт для окончательного удаления учетной записи отобразится только после того, как вы предпримете эти действия.
Как удалить Instagram с Android
Прямое удаление из андроида соцсети невозможно. Но в этом поможет любой мобильный браузер, установленный на своем устройстве.
- Зайдите в приложение Instagram и перейдите на свой профиль
- В правой верхней части выберите три горизонтальные линии и зайдите в Настройки.
- Затем нажмите Справочный центр и в поле поиска введите Удалить страницу.
- Вам нужно перейти на сайт Instagram.com на компьютере или в мобильном браузере, чтобы удалить свою учетную запись.
Как деактивировать соцсеть с iPhone
Пользователям iPhone удалить свой провал в соцсети гораздо проще.
- Для этого нужно зайти в " Настройки " в вашем приложении
- Внизу под аккаунтом найти внизу " Удалить аккаунт"
- После чего – "Продолжить удаление аккаунта".
- Выберите причину и повторно введите пароль.
- Пункт для окончательного удаления учетной записи отобразится только после того, как вы предпримете эти действия.
- Коснитесь "Удалить ", а затем "ОК", чтобы подтвердить.
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