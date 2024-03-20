У Facebook и Instagram снова произошел масштабный сбой

Во второй раз в течение марта у пользователей есть проблемы со входом в соцсети.

В среду, 20 марта, в работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой. Пользователи испуганы тем, что их страницы сломали.

Об этом стало известно из сообщений на сайте Downdetector.

Затруднения с входом в мобильное приложение Facebook начали возникать около 16:00, об этом сообщили 73% пользователей. Приблизительно в то же время проблемы с приложением Instagram испытывали 66% пользователей.

В комментариях они пишут, что, увидев сбой, они испугались, что их страницы в Facebook и Instagram сломали.

Жалобы пользователей на сбой в Facebook

После 20:00 количество жалоб стремительно снизилось.

Напомним, 5 марта у Facebook и Instagram уже случался сбой. Тогда в компании Meta прокомментировали проблемы в работе соцсетей.

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