У Facebook та Instagram знову стався масштабний збій

У середу, 20 березня, у роботі соцмереж Facebook та Instagram стався збій. Користувачі налякані тим, що їхні сторінки зламали.

Про це стало відомо з повідомлень на сайті Downdetector.

Труднощі із входом до мобільного додатку Facebook почали виникати близько 16:00, про це повідомили 73% користувачів. Приблизно в той самий час проблеми із додатком Instagram відчували 66% користувачів.

У коментарях вони пишуть, що побачивши збій, вони злякалися, що їх сторінки у Facebook та Instagram зламали.

Скарги користувачів на збій у Facebook

Після 20:00 кількість скарг стрімко зменшилася.

Нагадаємо, 5 березня у Facebook та Instagram уже траплявся збій. Тоді у компанії Meta одразу прокоментували проблеми у роботі соцмереж.

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