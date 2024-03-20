У Facebook та Instagram знову стався масштабний збій

Уже вдруге упродовж березня користувачі мають проблеми із входом у соцмережі.
У середу, 20 березня, у роботі соцмереж Facebook та Instagram стався збій. Користувачі налякані тим, що їхні сторінки зламали.
Про це стало відомо з повідомлень на сайті Downdetector.
Труднощі із входом до мобільного додатку Facebook почали виникати близько 16:00, про це повідомили 73% користувачів. Приблизно в той самий час проблеми із додатком Instagram відчували 66% користувачів.
У коментарях вони пишуть, що побачивши збій, вони злякалися, що їх сторінки у Facebook та Instagram зламали.
Після 20:00 кількість скарг стрімко зменшилася.
Нагадаємо, 5 березня у Facebook та Instagram уже траплявся збій. Тоді у компанії Meta одразу прокоментували проблеми у роботі соцмереж.
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