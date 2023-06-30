Соцмережі забирають понад п’ять років нашого життя: нове дослідження

Майже 60 відсотків людей у ​​світі користуються соціальними мережами і типовий користувач проводить за цим заняттям більше двох годин на день.

З 4,8 мільярдами користувачів щодня соціальні медіа є невід’ємною частиною сучасного світу та основним способом залишатися на зв’язку. Щорічно 30 червня відзначається День соціальних мереж. Цей день був заснований у 2010 році, щоб визнати вплив соціальних мереж на глобальну комунікацію. Скільки часу люди проводять, гортаючи стрічку, показало нове дослідження.

Про це пише Al Jazeera.

MySpace була першою соціальною платформою, яка охопила 1 мільйон активних користувачів щомісяця в 2004 році, відкриваючи шлях для соціальних медіа, якими ми їх знаємо сьогодні.

За два десятиліття соціальні медіа набули значного поширення і на сьогоднішній день в них задіяно приблизно 60 відсотків населення світу.

Які соціальні платформи найчастіше використовуються у світі?

Facebook отримав корону найпоширенішої соціальної медіа-платформи, яка може похвалитися 2,96 мільярдами активних користувачів щомісяця.

Заснований Марком Цукербергом у 2004 році, Facebook змінив ландшафт соціальних мереж. З’явившись як мережа виключно для коледжів, вона швидко розширилася по всьому світу.

Meta (раніше Facebook Inc) володіє чотирма найбільшими у світі платформами соціальних мереж: Facebook, WhatsApp, Instagram і Facebook Messenger. Кожна з перших трьох залучає не менше 2 мільярдів активних користувачів щомісяця.

YouTube, запущений у 2005 році, має в аудиторію в 2,51 мільярда користувачів, що робить його другим за величиною додатком для соціальних мереж. Станом на лютий найпопулярнішим відео на YouTube був Baby Shark Dance, який наблизився до 13 мільярдів переглядів.

WhatsApp і Instagram займають третє і четверте місця з 2 мільярдами користувачів кожен. WhatsApp був заснований у 2009 році та швидко став популярним додатком для обміну повідомленнями в усьому світі, тоді як Instagram став популярним завдяки обміну фотографіями та відео. Він популярний серед впливових людей у ​​соціальних мережах та їхніх підписників.

Скільки часу в середньому людина проводить у соціальних мережах?

За даними DataReportal, типовий користувач проводить у соціальних мережах близько 2,5 годин на день.

Це 864 години на рік прокручування додатків, що еквівалентно 36 дням або трохи більше місяця.

Коли ми продовжуємо цей часовий проміжок протягом життя, цифри стають ще більш приголомшливими. Якщо припустити, що середня тривалість життя становить 72 роки, а вік 16 років є критерієм для використання соціальних мереж, користувачі можуть провести в соціальних мережах близько 5,5 років свого життя.

Причини такої тривалої витрати часу різні. Соціальні медіа — це платформи для спілкування, розваг і отримання найсвіжішої інформації.

Проте дослідження показали, що повсюдне використання соціальних мереж пов’язане з негативним впливом на психічне здоров’я. Одне дослідження виявило, що тривале використання соціальних мереж пов’язане зі збільшенням симптомів депресії у підлітків.

“Будь-який алгоритм соціальних мереж, чи то Instagram, Facebook або Snapchat, працює практично однаково. Вони оптимізовані для взаємодії”, — сказала авторка Кеті О’Ніл Al Jazeera. “Вони оптимізовані, щоб утримувати вас на платформі соціальних мереж, незважаючи ні на що. Instagram чи Facebook — байдуже, чи це якісно, ​​чи шкідливо, чи ще щось”.

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