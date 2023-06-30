У Гуляйполі під обстрілами місцеві бігають до перукарні і все ще працюють комунальники

У місті у підвалах і розтрощених будинках ще живуть люди.

Без води, електрики та газу і під щодобовими обстрілами нині живе нескорене Гуляйполе. У містечку від довоєнних 13-ти ще лишається до 2 тисячі люду. Попри небезпеку місцеві не падають духом і допомагають одне одному, йдеться в ТСН.

“Вся інфраструктура міста, сто відсотків, знищена - всі садочки пошкоджені, всі школи, вся інфраструктура, вся знищена”, - каже голова громади Сергій Ярмак.

У різних частинах містечка лунають вибухи, адже фронт за містом. Окупанти б’ють з важкої артилерії і бомбардують Гуляйполе керованими авіаційними бомбами.

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У місті у підвалах і розтрощених будинках ще живуть люди. Більшість пенсіонери і кидати свій дім не хочуть з різних причин - від господарства до туги за своїм крамом. “До нас більше звертаються люди похилого віку, які залишились, які мають хронічні захворювання. Частіше - стреси з тією ситуацією, яка відбувається, ще тиски”, - каже Максим Войтюк - єдиний лікар первинної ланки у цьому місті.

Він рятує людей разом із кількома медсестрами. На свій страх і ризик щодня долаючи кілометри під обстрілами.

Десь на іншому кінці міста Пані Тетяна попри щільні обстріли прибігла у підвал до свого перукаря - фарбувати волосся. “Жінка має бути гарною, війна є війна, але ми не повинні опускатися, життя продовжується, ми надіємося на краще і на хлопців. Ми скоро переможемо, повинні бути гарними”, - каже мешканка Гуляйполя Тетяна.

В це важко повірити, серед цього хаосу війни серед розбитих і понівечених будинків люди ще знаходять час на себе.

В це важко повірити, серед цього хаосу війни серед розбитих і понівечених будинків люди ще знаходять час на себе. Світлана стриже людей безкоштовно, вона єдина перукарка. Теж не захотіла кидати людей і лишилась у фронтовому містечку. “Людей 10-15 цивільних, ще приходять військові, я стрижу і брию. Єдина надія зараз на Бога та на хлопців, які нас боронять, кожного дня молимся за них”, - каже Світлана.

У місті і досі працюють комунальники, з містечка вивозиться сміття. Попри те що у місті немає електрики і води, людям доправляють і генератори і сонячні батареї.

Колись гарне і охайне містечко нині як примара. Стоїть напів порожнім але нескореним. Обидва символи міста - погруддя Нестора Махна і Шевченка попри удари бомб і ракет вціліли і місцеві у цьому вбачають хороший знак.

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