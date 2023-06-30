Бійці відбили територію на Донеччині, яка була в окупації від 2014 року

Ворог веде безперервний обстріл, бо хоче відбити втрачені позиції, які він утримував ще від початку війни – з 2014 року

Історична подія - наші військові поблизу Красногорівки звільнили перший кілометр української землі, яка була під окупацією ще з 2014 року, йдеться в ТСН.

Красногорівка – колись таке затишне містечко неподалік Донецька - тепер із потрощеними будинками, поваленими деревами, а замість скверів – хащі. Життя звідси пішло давно, коли бензин ще коштував по 18 гривень за літр. Живі звідси виїхали, за могилами мертвих давно ніхто не доглядає. Звідси до лінії фронту лічені кілометри, тут усюди ворожі дрони.

Ворог веде безперервний обстріл, бо хоче відбити втрачені позиції, які він утримував ще від початку війни – з 2014 року, переконані бійці. “Приємно, що є просування вперед і не факт, що вони там добре закріпилися незважаючи на те, що вони там ще від 14 року”, - кажуть бійці.

Міномети, артилерія – найбільше на цій ділянці фронту допікають дрони-камікадзе, каже боєць на псевдо «Бєс». “Це кожен день вони утюжать і утюжать тими камікадзе, де вони їх понабирали”,- каже військовий.

І вже за якийсь час один з таких вистежить бійця і розірветься за метр від його голови. Від вибуху бойова позиція розлетілася вщент, заразом і кухня. Бійці намагаються хоча б розчистити собі дорогу до кулеметних гнізд. Підбирають розбитий бінокль. “Бєс” з контузією відлежується у бліндажі. Головне, кажуть побратими, кров вухами не пішла, значить, контузія неважка.

Дрон атакував звільнену позицію

На фронті головне знайти позитив. Кухня, повністю знищена, але бійці перед самим вибухом таки встигли з’їсти макарони з ковбасою.

На іншій позиції бійці так само розповідають про ворожі дрони. Командир на псевдо “Депутат” каже, ці квадрокоптери скидають на їхні голови гранати. “Це серйозно, якщо не задвухсотить, то каліцтво”,- каже він.

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