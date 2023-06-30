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Помер зірка фільму "Маленька місіс Щастя" Алан Аркін

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
124
Час на прочитання
1 хв
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Помер зірка фільму "Маленька місіс Щастя" Алан Аркін

Алан Аркін / Фото: Associated Press

Про смерть актора повідомили його рідні.

Зірка кіно, оскароносний актор Алан Аркін пішов з життя у 89-річному віці.

Трагічною звісткою про смерть знаменитості поділилися троє його синів - Адам, Ентоні та Метью, у коментарі виданню People. Причинf смерті знаменитості поки що залишається невідомою.

"Наш батько був унікально талановитою силою природи, і як художник, і як людина. Люблячий чоловік, батько, прадід і прадід, його обожнювали, і за ним буде дуже сумувати", - повідомили діти актора. 

Алан Аркін запам'ятався глядачам своїми ролями у понад 100 кінострічках. Найуспішнішою роботою актора вважається фільм 2006 року "Маленька місіс Щастя", за які він отримав престижну премію "Оскар". Також глядачі могли побачити Аркіна у стрічках "Арго", "Едвард Руки-ножиці", "Метод Комінскі" та багато інших.

Кадр з фільму
Кадр з фільму "Маленька місіс Щастя"

Днями також стало відомо, що відомого актора Джуліана Сендза знайшли мертвим у горах після п'яти місяців пошуків. 

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Дата публікації
Перегляди
124
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