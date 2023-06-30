В аеропорту Кишинева відкрив стрілянини: є дві жертви

Росіянин вистрілив у прикордонника, а потім у охоронця.

Сьогодні, 30 червня в аеропорту Кишинева сталася стрілянина.

Про це повідомляє місцеве видання Рoint.

За інформацією видання, стрільцем виявився громадянин Російської Федерації, який прибув до Кишинева рейсом з Туреччини. Спочатку він вистрілив у прикордонника, а потім у охоронця, який нібито намагався знешкодити нападника. Повідомляється, що прикордонник загинув.

Працівників аеропорту евакуювали з будівлі. Пізніше росіяни, який вчинив стрілянину, забарикадувався в приміщенні аеропорту. Причини, через які чоловік вчинив стрілянину і як він потрапив до аеропорту з пістолетом, поки що не відомі.

Згодом інформацію про стрілянину підтвердило Міністерство внутрішніх справ країни.

"У Кишинівському міжнародному аеропорту стався інцидент, у ході якого іноземний громадянин, якому не дозволили в'їхати на територію Республіки Молдова, застосував вогнепальну зброю", — йдеться у повідомленні.

Громадянство нападника МВС Молдови не уточнює. Також у відомстві повідомляли про щонайменше про двох загблих.

Пізніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан уточнив, що стрілянину влаштував громадянин Таджикистану.

"43-річному громадянинові Таджикистану заборонили в'їзд до Молдови з міркувань безпеки. Під час супроводу в стерильну зону для повернення назад він застрелив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, вкраденого у співробітника прикордонної поліції", – написав Речан.

"МЗС України відслідковує ситуацію в аеропорту м. Кишинів. Дипломати взаємодіють із молдовською владою задля отримання деталей, з‘ясовують можливу наявність українців", - зазначив офіційний представник МЗС України Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо пригрозив після вибуху на Чонгарському мосту завдати удару по молдавських Джурджулештах. У Молдові відреагували на такі нахабні заклики.

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