Партія, чиї парламентарії збережуть свої місця як незалежні, очолювала акції протесту проти президентки Маї Санду, яка підтримує західну спрямованість країни.

Конституційний суд Молдови заборонив проросійську партію “Шор” і назвав хвилю антиурядових протестів, очолювану групою, “неконституційною”. Згідно з рішенням суду в понеділок, 19 червня, партія вважається розпущеною від моменту оголошення рішення.

Про це пише Al Jazeera.

Міністерство юстиції Молдови також створить спеціальну комісію для завершення всіх правових процедур щодо ліквідації партії.

Законодавці партії зберігатимуть свої місця в парламенті Молдови як незалежні депутати без права вступу до інших парламентських фракцій.

Віцеголова партії Марина Таубер засудила рішення суду, заявивши: "Ми все ж прийдемо до влади разом із нашою командою. Для нас цей соромний процес є досвідом".

Вона додала, що "громадяни повинні мати право на вільний вибір", і пообіцяла, що партія "Шор" продовжить свою роботу.

Партія була заснована 1998 року і очолюється Іланом Шором, бізнесменом, який втік до Ізраїлю 2019 року.

Двома роками раніше він був засуджений за шахрайство у зв'язку з банківським скандалом на суму 1 млрд доларів.

Протягом останніх кількох місяців партія проводила демонстрації по всій Молдові, протестуючи проти політики прозахідного лідера країни Маї Санду.

Минулого місяця близько 4 500 осіб протестували у столиці Молдови, Кишиневі, засуджуючи високі прожиткові витрати та звинувачуючи уряд у недостатній підтримці своїх громадян.

Одним із гасел протесту було "Ми просимо уряд сплатити наші рахунки".

Адміністрація Санду називає ці акції протесту "ще однією спробою Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові", - це твердження підтримують Україна, Сполучені Штати та інші західні країни.

Минулого місяця 75 000 прихильників уряду Санду вийшли на демонстрацію в Кишиневі, щоб підтримати її політику, та вимагали внести зміни до конституції, щоб чітко згадувалося про європейську орієнтацію країни, оскільки Молдова прагне вступити до Європейського Союзу.

Партія "Шор", яка заперечує, що намагається дестабілізувати Молдову, звинувачує Санду в намаганні привести країну до банкрутства.

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