Буданова вже вдруге хочуть звільнити – ЗМІ

Офіційної інформації від Міноборони, ГУР чи ОП поки немає.

В Офісі президента (ОП) хочуть замінити керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова на "більш лояльну до влади персону".

Про це пише NV з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел видання, спроби звільнити Буданова можуть активізуватися у грудні.

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Джерело видання стверджує, що деякі публічні кроки та заяви керівника ГУР нашкодили Україні. Зокрема, йдеться про спецоперації в Африці, заяви про "каву в Криму" чи оборонні закупівлі в інших країнах.

Зазначається, що новим очільником ГУР можуть призначити заступника голови СБУ Олександра Поклада.

Офіційної інформації від Міноборони, ГУР чи ОП поки немає.

Що відомо про Олександра Поклада

Наприкінці 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Поклада начальником Департаменту контррозвідки СБУ. 28 серпня 2023 року Володимир Зеленський призначив Олександра Поклада заступником голови Служби безпеки України.

За інформацією журналістів програми "Схеми", Олександр Поклад був помічником екс-нардепа ВРУ VI скликання Равіля Сафіулліна з "Партії регіонів", а потім помічником на громадських засадах колишнього парламентаря Івана Мирного, який був нардепом ВРУ VII та VIII скликань від "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку". Іван Мирний відомий тим, що свого часу працював начальником охорони олігарха Дмитра Фірташа.

У 2017 році указом президента Петра Порошенка Поклада нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня. У 2020-му президент Володимир Зеленський вручив йому орден "За мужність" ІІ ступеня.

Реакція СБУ

У пресслужбі СБУ у відповідь на запит NV спростували інформацію про нібито призначення Поклада керівником ГУР.

В СБУ запевнили, що "інформаційні вкиди щодо заступника голови СБУ зʼявляються систематично раз на місяць та мають схожу стилістику". Там наголосили, що інформаційні вкиди російських спецслужби, зокрема, покликані "створити штучну напругу" між військовим керівництвом України.

"Такі інформаційні вкиди російських спецслужб є повністю безпідставними і використовуються ворогом виключно для досягнення власних цілей. Чутки про блокування якихось підрозділів ГУР чи інших складових Сил оборони є одним із елементів ворожої стратегії", – йдеться в повідомленні.

Водночас у спецслужбі запевнили, що подібні чутки не мають жодного підґрунтя.

"Епопея" зі звільненням Буданова

Нагадаємо, що у вересні - на початку жовтня уже ходили чутки чутки про відставку керівника ГУР. Тоді міністр оборони Умєров звільнив двох заступників керівника ГУР Буданова, що послугувало причиною пліток щодо звільнення самого керівника ГУР.

Видання "Forbes Україна" з посиланням на власні джерела в оборонному секторі та оборонному комітеті Верховної Ради писало про те, що керівник ГУР Кирило Буданов нібито має конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, через що розвідку не залучили до проведення Курської операції.

Політолог Фесенко тоді зауважив, що, за інформацією деяких джерел, Буданов завжди був серед улюбленців Володимира Зеленського.

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