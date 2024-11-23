Росія розробила план знищення українців ще до початку війни – Буданов

Росія готувалася до нового геноциду українців ще до початку повномасштабного вторгнення, плануючи систематичне насильство і знищення української нації.

Про це розповів начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов

За його словами, перед повномасштабним вторгненням Росія готувалась до геноциду українців, розробивши розстрільні списки, мобільні крематорії та плануючи масові поховання.

Кирило Буданов наголосив, що нинішнє військово-політичне керівництво держави-агресора Росії цілеспрямовано вело підготовку до геноциду українців ще задовго до початку повномасштабного вторгнення.

У статті, опублікованій у липні 2021 року, Путін знову заперечив право українського народу на існування.

"Пропаганда росії, вищі органи державної влади, високопосадовці і вся державна машина, отримавши таке благословення від свого керівника неодноразово закликали до знищення українців", ― нагадав начальник ГУР МОУ.

За словами керівника воєнної розвідки, українофобія охопила все російське суспільство. Він зазначив, що геноцид українців є не лише державною політикою Росії, а й обов'язковим переконанням, нав'язаним зверху.

Перед повномасштабним вторгненням в Україну російським військовим давали вказівки щодо розміщення масових поховань.

"До розстрільних списків мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські й політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування", ― повідомив він.

Буданов заявив, що маніакальні настанови російських окупантів виконувались у різних регіонах України, де вони вчиняли жахливі злочини. Він підкреслив, що звірства в Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та інших містах є частиною чітко спланованої геноцидальної політики Росії.

Нагадаємо, раніше Буданов розповідав про ракету, якою Росія атакувала Дніпро. Він уточнив, що це балістична ракета середньої дальності, випущена з експериментальної системи. Буданов зазначив, що система має кодову назву "Кедр", а "Орешник" є лише назвою науково-дослідної роботи. Ці подробиці він поділився під час дискусії про геноцидальні практики Росії в Україні.

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