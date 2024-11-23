Прогноз на вихідні: в Україні очікуються дощі, сніг та сильний вітер

Синоптики попереджають, що у деяких регіонах українцям варто готуватися до складних погодних умов.

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Найближчими днями опадів буде більш ніж достатньо, але в деяких частинах країни потеплішає. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко. З її слів, вихідними українців очікують сніг, мокрий сніг, дощ.

"Вдень, 23 листопада, основна частина опадів припаде на Лівобережжя, а захід та північ звільнятимуться від снігу чи дощу. А в неділю в Україні повсюди буде сухо, лише на сході затримаються опади. Вітер і надалі рвучкий, сильний. Температура повітря і вночі, і вдень в Україні крутитиметься близько нуля, хіба що в суботу на півдні вдень +4+9, а на сході навіть +9+15 градусів", - повідомила вона.

У Києві 23 листопада мокрий сніг, 24 листопада без опадів. Північно-західний вітер очікується рвучким, некомфортним. Вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Київська міська військова адміністрація повідомила про те, що 23 листопада у столиці будуть небезпечні метеорологічні явища: "23 листопада в столиці можливий значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Температура у Києві вночі та вдень близько 0°. Будьте уважні та обережні! Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг".

Цьогоріч столичні комунальники підготували 553 одиниці спецтехніки, яка розчищатиме дороги та тротуари від снігу. Також використовуватимуть протиожеледні засоби. Для цього в запасі столиці понад 30 тисяч тонн солі та понад 40 тисяч тонн піску.

Якою буде зима в Україні

Цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми, буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада.

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище - різке стратосферне потепління.

Про те, що зима в Україні не буде занадто суворою, розповідала і речниця "Українського гідрометеорологічного центру" Наталія Птуха. Експертка зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду (попри холодний період на початку жовтня у західних областях), спостерігається тенденція вищих за кліматичну норму температур.

Раніше метеорологиня розповіла, чи зникнуть зими в Україні.

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