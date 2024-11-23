Польські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні: деталі 

У суботу, 23 листопада, польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", що на кордоні у Львівській області.

Про це повідомляють журналісти RMF24.

Зазначається, що фермери перекрили національну дорогу 28. На пішохідному переході, біля залізничного шляхопроводу на в'їзді до Медики, вони не пропускають вантажівки з України. Фури, що їдуть до України, пропускають лише по одній на годину.

В обох напрямках безперешкодно проїжджають легкові автомобілі, автобуси, гуманітарні автомобілі. Поліція заявляє, що забезпечить проїзд національними дорогами 77 і 28, а також маршрутами в межах міста.

Організатори блокування кажуть, що розпочали протест з двох причин. Перша - невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку 2024-го на рівні 2023 року. Друга стосується "занепокоєння щодо підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з південноамериканською країнами МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай).

Зауважимо, що напередодні українська Держприкордонслужба попереджала про те, що польські фермери планують обмежити рух перед КПП "Медика – Шегині". За інформацією ДПСУ, акція триватиме 48 годин з можливим продовженням.