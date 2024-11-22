Лютий вітер, хуртовини і сніг: погода готує нові сюрпризи

Лютий вітер і хуртовини з мокрим снігом! Погода готує нові сюрпризи. Похолодання та снігопади запанують в Україні. Ба більше, у Києві слід очікувати сніг "у два заходи". Однак, у деяких регіонах стовпчики термометрів можуть піднятися до +10 градусів.

Де в Україні у п’ятницю та вихідними буде найтепліше, а де без рукавичок, шарфів та пуховиків не обійтись – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Складні погодні умови

Складні погодні умови, що склалися 21 листопада майже по всій Україні, наприкінці робочого тижня охоплять всі області. За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, погода у п’ятницю, 22 листопада, буде хмарною по всій Україні. Опади у вигляді снігу, дощу та мокрого снігу охоплять більшу частину країни.

Найнижча нічна температура повітря в цей день -6 градусів, найвища денна +12 градусів. В західних областях хмарно, надзвичайний, місцями помірний сніг. Середня нічна температура повітря -2…-4 градуси, денна +4…+6 градусів.

У північних областях хмарно, помірний сніг. Нічна температура повітря -2…-4 градуси, денна -1…+1 градус.

У центральних областях хмарно, невеликий дощ та мокрий сніг, місцями без опадів. Нічна температура повітря -2…-4 градуси, денна +2…+4 градуси.

У південних областях хмарно, без опадів. Нічна температура повітря 0…+2 градуси, денна +8…+10 градусів.

У східних областях хмарно, без опадів. Нічна температура повітря 0…+2 градуси, денна +4…+5 градусів.

У Криму хмарно, без опадів. Нічна температура повітря +3…+1 градус, денна +8…+10 градусів.

Своєю чергою синоптикиня Наталка Діденко також зробила прогноз погоди на 22 листопада та здивувала особливістю цього дня:

"22-го листопада сніг, десь дощ, пройдуть на заході, півночі та в багатьох центральних областях. На сході та півдні завтра без опадів. Особливість завтрашнього дня – сильний вітер! Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-4 тепла, на півдні +4+9 градусів. У Києві 22-го листопада сніг, мокрий сніг, ввечері можливий дощ. Сильний вітер! Вночі 0…-2 градуси, вдень +4 градуси. Бережіть ноги, голови, себе і один одного! Разом нас багато – нас не подолати!"

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що до України йде перше серйозне похолодання, яке переводитиме дощі у сильні снігопади.

Осінь наближається до свого піку, і погодні умови потребують особливої уваги та обережності. Про це говорила і синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Вона розповіла, що цього тижня відбуватимуться динамічні процеси, температури коливатимуться та різнитимуться по областях.

Прогноз погоди на вихідні

За даними Укргідрометцентру, в суботу у західних областях – невеликий сніг за температури 0-7 градусів морозу. У більшості північних, Вінницькій, Черкаській областях вночі – значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу, вдень без опадів. Температура вночі та вдень від 3 морозу до 2 тепла. На решті території помірні, місцями значні опади переважно у вигляді дощу, температура протягом доби 3-8 тепла (на сході та південному сході вдень +8…+13 градусів). 23-24 листопада в Україні, крім західних областей, пориви вітру – 15-22 м/с. У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.

У Києві в суботу похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Уночі піде дощ зі снігом, який ще до ранку закінчиться. Температура коливатиметься в межах від -1 до +1. Більше опадів не передбачається. А в неділю ясним небо у Києві буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади не передбачаються. Стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до -1 градуса.

Примітно, що за прогнозом синоптикині Наталії Птухи, "22 числа у Києві у більшості денного часу також переважатиме погода без опадів. І вже ближче до вечора і в ніч на 23 – знову очікуємо на помірні опади у вигляді мокрого снігу". Вона зазначила, що в денні години сніг вже поступово припинятиметься. Згідно з поточним прогнозом, вже від 24 листопада по Києву прогнозують погоду без опадів:

"Температура вночі – в межах від 2 до 4 градусів морозу (тоді вже будуть прояснення, тому буде трішечки морозніше). А вдень – близько нуля градусів".

Птуха зауважила, що опади в Києві та області очікувалися спершу 21 листопада, а потім найбільш інтенсивні – ввечері 22 і вночі 23 листопада:

"У два заходи, скажімо так. 21 числа вони розпочнуться дощем, перейдуть у мокрий сніг. А ось 22-23 листопада – переважно очікуємо, що будуть у вигляді мокрого снігу вже. Хоча, звичайно, бачите, температура така, що близько нуля тримається. Сильних морозів поки що ми не прогнозуємо".

Зима накрила Україну

Нагадаємо, що 21 листопада Київ накрила зима – у столиці випав перший сніг. Присипало також Одеську, Львівську та Івано-Франківську області. Комунальники вивели спецтехніку на дороги. Не минулося і без дорожнього колапсу. Синоптики прогнозували погіршення погодних умов, снігопади та морози. Однак, світлини зимової казки в Україні розчулять будь-кого.

Цьогоріч столичні комунальники підготували 553 одиниці спецтехніки, яка розчищатиме дороги та тротуари від снігу. Також використовуватимуть протиожеледні засоби. Для цього в запасі столиці понад 30 тис. т солі та понад 40 тис. т піску.

21 листопада присипало також Одеську, Львівську та Івано-Франківську області. По країні найближчими днями очікуються дощі, мокрий сніг та ожеледиця. Потрібно "перевзути" свої автомобілі тим, хто ще не зробив цього.

А в самій Одесі вночі був сильний шторм. Вранці йшов дощ, подекуди з мокрим снігом. Навіть одеські песики не дуже раділи такій мокрій погоді, але поставились до цієї ситуації по-філософськи.

"Карпатське море"

А на горі Піп Іван нещодавно зафіксували рідкісне атмосферне явище. Зветься воно "Карпатське море". Це явище спостерігається переважно восени, коли гірські вершини оточують густі тумани або низькі хмари, створюючи ілюзію бурхливих водяних потоків навколо. Таку дивовижу зафільмував дослідник гір з Івано-Франківська Назар Заросляк і поділився фантастичними кадрами на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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