"Укрзалізниця" запускає потяг Київ – Будапешт

"Укрзалізниця" запускає рух нового потяга сполученням Київ – Будапешт. Він почне курсувати від 15 грудня.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Анонсуємо новий зручний маршрут до ЄС! В новому графіку руху від 15 грудня почне курсувати поїзд №9/10 з Києва до Будапешта – великого залізничного та авіаційного хаба", – йдеться в заяві.

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Поїзд вирушатиме з Києва щодня о 10:16 та прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 22:40 та прибуватиме до столиці України о 19:11.

Ціна квитка в купейному вагоні становитиме близько 3000 грн.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що у новому графіку передбачено рекордні 20 міжнародних залізничних сполучень – вп'ятеро більше у порівнянні з довоєнним періодом.

"Призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони – звичні для українців купе та СВ – у кількості не менше 8 на рейс змогли доставити українців з та до столиці Угорщини", – розповів Перцовський.

Він зауважив, що у Будапешті розташований аеропорт імені Ференца Ліста, багато рейсів якого мають зручні стикування з новим українським поїздом.

Розклад руху потяга розроблений таким чином, щоб пасажири також могли робити зручні пересадки на потяги в напрямку Відня, Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука та Цюріха. Час очікування між рейсами не перевищуватиме двох годин. Також враховані зручні пересадки на потяги до Румунії, Словенії та інших країн Європи.

До слова, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+.

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