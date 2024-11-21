Міністр Кулеба розповів, чи готова Україна відкрити авіасполучення

Від моменту ухвалення рішення до запуску рейсів у Львові чи Борисполі потрібно приблизно 45–50 днів. Однак критично важливою умовою є забезпечення безпеки пасажирів.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в інтерв’ю "Суспільному".

"Архітектура безпеки передбачає дуже серйозні засоби протиповітряної оборони, які сьогодні в країні задіяні за призначенням. Тому, коли в нас буде достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту, ми зможемо про це говорити. На сьогодні, на жаль, це недоцільно" – зазначив Олекксій.

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Він зазначив, що відкриття авіасполучення у 2025 році залежить від ситуації на фронті.

"Якщо бути реалістичними, то в принципі ми можемо говорити про це виключно з оглядкою на фронт. Як і всі інші питання, які стосуються розвитку нашої країни — у першу чергу фронт, після цього вже — будь-який інший розвиток", – підсумував експерт.

Нагадаємо, автономний ракетний літак Mk-II Aurora подолав звуковий бар’єр зі швидкістю 1,1 Маха.

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