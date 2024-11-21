"Укрзализныця" запускает поезд Киев – Будапешт

"Укрзализныця" запускает движение нового поезда сообщением Киев – Будапешт. Он начнет курсировать с 15 декабря.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Анонсируем новый удобный маршрут в ЕС! В новом графике движения с 15 декабря начнет курсировать поезд №9/10 из Киева в Будапешт – крупный железнодорожный и авиационный хаб", – говорится в заявлении.

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Поезд будет отправляться из Киева ежедневно в 10:16 и прибывать в Будапешт в 06:00. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:40 и прибывать в столицу Украины в 19:11.

Цена билета в купейный вагон составит около 3000 грн.

Глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что в новом графике предусмотрены рекордные 20 международных железнодорожных сообщений – в пять раз больше по сравнению с довоенным периодом.

"Назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны – привычные для украинцев купе и СВ – в количестве не менее 8 на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии", – рассказал Перцовский.

Он отметил, что в Будапеште расположен аэропорт имени Ференца Листа, много рейсов которого имеют удобную стыковку с новым украинским поездом.

Расписание движения поезда разработано таким образом, чтобы пассажиры также могли делать удобные пересадки на поезда в направлении Вены, Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука и Цюриха. Время ожидания между рейсами не превышает двух часов. Также учтены удобные пересадки на поезда в Румынию, Словению и другие страны Европы.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+.

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