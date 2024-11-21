Какой будет погода в Украине 22 ноября: прогноз синоптика

В пятницу, 22 ноября, в Украине будет снег или дождь. Они пройдут на западе, севере и во многих центральных областях. На востоке и юге без осадков.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

Она подчеркнула, что особенность завтрашнего дня – сильный ветер.

"Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0-4 тепла, на юге +4+9 градусов", – пишет специалист.

В Киеве 22 ноября снег, мокрый снег, вечером возможен дождь. Сильный ветер. Ночью 0-2 градуса, днем +4 градуса.

Напомним, сильный дождь, мокрый снег, порывистый ветер и первая гололедица – такие сюрпризы подготовила нам погода на сегодняшний день. В большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия в течение всего дня. А уже в течение следующих суток похолодание охватит всю страну.

Читайте также: