Погода в Украине ухудшится: синоптик рассказала, чего ожидать

В Украине 21 ноября ожидается значительное ухудшение погодных условий из-за прохождения атмосферного фронта.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в некоторых регионах страны возможны сильные осадки, порывистый, местами штормовой ветер, а также налипание мокрого снега и гололедица. Это создаст риски для безопасности на дорогах, поскольку в некоторых местах может образоваться первый гололед.

Температурные колебания в Украине повлекут за собой резкое похолодание в некоторых областях. В то время, как в одних регионах еще будет тепло, уже с 22 ноября температура воздуха начнет снижаться, что сигнализирует о начале более холодной поры.

Особенно сложные погодные условия ожидаются в Киеве, где на 21 ноября прогнозируются дожди с переходом в мокрый снег, сильный ветер и возможное налипание снега, что приведет к гололедице на дорогах. Водители должны быть осторожными, придерживаться дистанции и использовать фары, а пешеходам нужно обращать внимание на обстановку вокруг, особенно если они в темной одежде.

Так что осень приближается к своему пику, и погодные условия требуют особого внимания и осторожности.

Напомним, 20 ноября в Киеве ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, что соответствует желтому уровню опасности.

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