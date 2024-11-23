2025 рік стане вирішальним для завершення війни в Україні - експерт

Війна в Україні може завершитися за кількома можливими сценаріями. У 2025 році, після інавгурації Дональда Трампа, ситуація стане більш зрозумілою.

Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній Главреду.

"Варіантів багато, але одне можна сказати абсолютно точно: 2025 рік буде поворотним. Щоправда, куди цей поворот виведе, поки що залишається питанням. У будь-якому разі, шанси України вийти в позитив значно зросли після зміни керівництва США", - сказав Загородній.

Повернення до кордонів 1991 року розглядається як найкращий варіант завершення війни. Загородній зазначає, що для цього потрібен сприятливий збіг обставин і трохи везіння.

Важливою умовою є те, щоб Трамп підтримував Україну і рішуче протистояв агресивній політиці Росії. На думку Загороднього, його президентство могло б стати фактором, який зіграє на користь України і послабить позиції Росії.

Загородній вважає, що перебіг війни в Україні залежатиме від кількох ключових факторів: чи будуть російські війська відступати, чи почнеться економічний крах Росії, і чи займатиметься Трамп боротьбою з тіньовим флотом, який дозволяє РФ обходити санкції. Він також зазначає, що адміністрація Байдена не приділяла цьому належної уваги, дозволяючи Росії продавати нафту понад встановлену ціну. Якщо ціни на нафту різко впадуть, розвиток подій може бути настільки стрімким і неочікуваним, що це здивує всіх.

За його словами, повернення України до кордонів 1991 року дасть їй право на негайний вступ до НАТО.

Щодо сценарію повернення до кордонів 24 лютого 2022 року, експерт припускає, що адміністрація Трампа може реалізувати план Помпео, запустити ленд-ліз, а також забезпечити удари по території Росії. Він також підкреслює необхідність присутності миротворців, бажано з США або країн НАТО, на території України.

Сценарій Корейської війни: Загородній припускає, що війна в Україні може закінчитися після смерті Путіна або коли російські еліти зрозуміють, що зміна президента США не принесла їм очікуваних результатів, а тиск на Росію лише посилився.

Заморожування конфлікту: Можливий варіант заморожування війни на лінії розмежування, але Путін наразі цього не прагне. У такому разі бойові дії можуть тривати на тлі переговорів і поступового просування ворога на Донбасі.

Україна, отримавши дозвіл на удари по території РФ, може швидко зупинити наступ, знищивши ключову логістику ворога. Крім того, у 2025 році очікується поява українських ракет дальністю до 1000 км, що посилить обороноздатність.

Нагадаємо, у Чорному морі зафіксовано підвищену активність російського флоту, включаючи 20 ворожих кораблів, серед яких шість — носії крилатих ракет "Калібр" з боєзапасом до 23 ракет. Водночас у Азовському морі російських кораблів немає.

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