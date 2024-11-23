2025 год станет решающим для завершения войны в Украине – эксперт

Война в Украине может завершиться по нескольким возможным сценариям. В 2025 году, после инаугурации Дональда Трампа, ситуация станет понятнее.

Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний Главред.

"Вариантов много, но одно можно сказать совершенно точно: 2025 год будет поворотным. Правда, куда этот поворот выведет, пока остается вопросом. Во всяком случае, шансы Украины выйти в позитив значительно выросли после смены руководства США", — сказал Загородний. .

Возвращение в границы 1991 года рассматривается как лучший вариант завершения войны. Загородний отмечает, что для этого нужно благоприятное стечение обстоятельств и немного везения.

Важным условием является то, чтобы Трамп поддерживал Украину и решительно противостоял агрессивной политике России. По мнению Загороднего, его президентство могло бы стать фактором, который сыграет в пользу Украины и ослабит позиции России.

Загородний считает, что ход войны в Украине будет зависеть от нескольких ключевых факторов: будут ли российские войска отступать, начнется ли экономический крах России, и будет ли Трамп заниматься борьбой с теневым флотом, позволяющим РФ обходить санкции. Он также отмечает, что администрация Байдена не уделяла этому должного внимания, позволяя России продавать нефть сверх установленной цены. Если цены на нефть резко упадут, развитие событий может быть столь стремительным и неожиданным, что это удивит всех.

По его словам, возвращение Украины к границам 1991 даст ей право на немедленное вступление в НАТО.

Относительно сценария возвращения к границам 24 февраля 2022 года эксперт предполагает, что администрация Трампа может реализовать план Помпео, запустить ленд-лиз, а также обеспечить удары по территории России. Он также подчеркивает необходимость присутствия миротворцев, желательно из США или стран НАТО на территории Украины.

Сценарий Корейской войны: Загородний предполагает, что война в Украине может закончиться после смерти Путина или когда российские элиты поймут, что смена президента США не принесла им ожидаемых результатов, а давление на Россию только усилилось.

Замораживание конфликта: Возможен вариант замораживания войны на линии разграничения, но Путин пока этого не стремится. В этом случае боевые действия могут продолжаться на фоне переговоров и постепенного продвижения врага на Донбассе.

Украина, получив разрешение на удары по территории РФ, может быстро остановить наступление, уничтожив ключевую логистику противника. Кроме того, в 2025 году ожидается появление украинских ракет дальностью до 1000 км, что усилит обороноспособность.

Напомним, в Черном море зафиксирована повышенная активность российского флота, включая 20 вражеских кораблей, среди которых шесть — носители крылатых ракет "Калибр" с боезапасом до 23 ракет. В то же время в Азовском море российских кораблей нет.

Читайте также: