Підвищена ракетна загроза: росіяни вивели у Чорне море 20 кораблів

Кораблів РФ нема лише в Азовському морі.

У Чорному морі зафіксовано підвищену активність російського флоту.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морський сил ЗСУ.

Серед 20 ворожих кораблів, шість є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним боєзапасом до 23 ракет.

Військові моряки також повідомляють про присутність російських сил у Середземному морі, де перебувають двоє кораблі противника. Один з них оснащений крилатими ракетами "Калібр" із можливістю нанесення залпу до 16 ракет.

В Азовському морі, за даними розвідки, ворожі кораблі відсутні.

Щодо руху через Керченську протоку: за минулу добу в напрямку Азовського моря пройшло 6 суден, жодне з яких не прямувало з протоки Босфор. Рух ворожих кораблів у напрямку Чорного моря через Керченську протоку не зафіксовано.

ВМС ЗСУ продовжують контролювати ситуацію та відслідковувати переміщення російських військових кораблів у регіоні.

Як повідомлялося, останні комбіновані ракетно-дронові удари по українських містах свідчать про те, що путінська армія використовує все, що має в наявності.