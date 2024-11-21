Ракетна атака на Верховну Раду найближчими днями: нардеп попередив про загрозу

Тарас Батенко зазначив, що 20 листопада Раду також попередили про застосування експериментальної балістичної зброї.

Існує загроза ракетної атаки на Верховну Раду найближчими днями.

Про це повідомив народний депутат Тарас Батенко в ефірі NTA.

"Нас проінформували про загрозу ракетної атаки на Верховну Раду найближчими днями", – сказав Батенко.

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Також народний депутат повідомив, що учора Верховну Раду попередили про застосування експериментальної балістичної зброї.

Тим часом нардеп Гончаренко повідомив, що засідання Ради завтра не відбудеться, а наступне планується аж в грудні.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що 21 листопада для удару по Дніпру начебто було застосовано балістичну ракету середньої дальності "Орешник". При цьому президент держави-агресорки назвав удар по українському місту "успішним випробуванням".

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