Невідомий “Орешник”: про яку ракету говорив Путін — Defense Express

Позначення "Орешник" могло фігурувати в робочій документації ракети, яка тепер відома як РС-26 "Рубеж".

У відкритому доступі немає жодної інформації про російську ракету із позначенням "Орешник", якою, за словами президента РФ Володимира Путіна, нібито було завдано удару по Дніпру, але у Кремлі полюбляють гратися у вигадування подвійних назв для своєї зброї.

На це звернули увагу експерти видання Defense Express.

Зокрема, вони нагадали, як влітку 2022 року російські пропагандисти розповідали про проєкту далекобійної протикорабельної ракети "Змеевик", а вже через рік згадка про такі ракети зникла з публічного простору. У виданні припускають, що повідомлення про “Змеевик” могли виконувати роль "прикриття" для реальних проєктів РФ зі створення балістичних ракет середньої дальності.

За аналогією із цим випадком, у Defense Express вважають, що позначення "Орешник" могло фігурувати в робочій документації ракети, яка тепер відома як РС-26 "Рубеж".

“Така "двоїстість" для російського ВПК цілком в порядку речей, можна навести й таку ілюстрацію – крилата ракета Х-101 у рашистів також позначається як "Изделие 504", хоча звісно в ходу використовується переважно саме індекс Х-101”, - зауважили у виданні.

На думку експертів, використовуючи позначення "Орешник", господар Кремля намагався психологічно вплинути на країни Заходу, створивши враження, що у розпорядженні РФ начебто з’явилися невідомі ракетні спроможності.

“На цьому етапі краще не оперувати позначенням "Орешник", аби не давати Путіну можливість розширювати "стратегічну невизначеність" для шантажу цивілізованого світу”, - резюмували у Defense Express.

Нагадаємо, військовий експерт, оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що для виправдання удару по Дніпру, завданого, ймовірно, міжконтинентальною балістичною ракетою, яка асоціюється з ядерною зброєю, президенту РФ Володимиру Путіну довелося вигадувати випробування "новітньої" ракетної системи “Орешник”, про яку раніше ніхто й ніколи не чув.

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