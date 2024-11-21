Неизвестный "Орешник": о какой ракете говорил Путин — Defense Express

В открытом доступе нет никакой информации о российской ракете с обозначением "Орешник", которой, по словам президента РФ Владимира Путина, якобы был нанесен удар по Днепру, но в Кремле любят играть в придумывание двойных названий для своего оружия.

На это обратили внимание эксперты издания Defense Express.

В частности, они напомнили, как летом 2022 года российские пропагандисты рассказывали о проекте дальнобойной противокорабельной ракеты "Змеевик", а уже через год упоминание о таких ракетах исчезло из публичного пространства. В издании предполагают, что сообщения о "Змеевике" могли выполнять роль "прикрытия" для реальных проектов РФ по созданию баллистических ракет средней дальности.

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По аналогии с этим случаем, в Defense Express считают, что обозначение "Орешник" могло фигурировать в рабочей документации ракеты, которая теперь известна как РС-26 "Рубеж".

"Такая "двойственность" для российского ВПК вполне в порядке вещей, можно привести и такую иллюстрацию – крылатая ракета Х-101 у рашистов также обозначается как "Изделие 504", хотя конечно в ходу используется преимущественно именно индекс Х-101", — отметили в издании.

По мнению экспертов, используя обозначение "Орешник", хозяин Кремля пытался психологически повлиять на страны Запада, создав впечатление, что в распоряжении РФ якобы появились неизвестные ракетные возможности.

"На этом этапе лучше не оперировать обозначением "Орешник", чтобы не давать Путину возможность расширять "стратегическую неопределенность" для шантажа цивилизованного мира", — резюмировали в Defense Express.

Напомним, военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что для оправдания удара по Днепру, нанесенного, вероятно, межконтинентальной баллистической ракетой, которая ассоциируется с ядерным оружием, президенту РФ Владимиру Путину пришлось придумывать испытания "новейшей" ракетной системы "Орешник" ”, о которой раньше никто и никогда не слышал.

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