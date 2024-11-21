"Рубеж" или не "Рубеж": Defence Express оценил, чем ударила РФ по Днепру

ПС заявили, что ПВО сбило только шесть крылатых ракет.

Утром 21 ноября украинские Воздушные силы сообщили в сводке, что РФ нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Ее конкретный тип не указывается. Впрочем, СМИ заявляют, что речь идет о баллистической ракете средней дальности РС-26 " Рубеж ".

Что же выпустили россияне с утра 21 ноября, оценили аналитики военного портала Defence Express.

Специалисты обращают внимание на то, что ПС заявили о сбитии шести из семи запущенных крылатых ракет, а также указали, что "по другим ракетам — без существенных последствий".

"Учитывая то, что РС-26 "Рубеж", а тем более межконтинентальные баллистические ракеты (например, "Тополь" или "Ярс"), предназначенные для доставки оружия массового поражения, это означает лишь то, что РФ провела демонстрацию возможности ядерного удара". На фоне этого остается вопрос, на который отчет Командования Воздушных сил не дает ответов. враг своей баллистической ракетой, и какое оснащение было в ней.", — отмечают аналитики.

Отмечается, что поставить на условный "Рубеж", "Тополь" или "Ярс" конвенционную фугасную боевую часть в глубокой теории возможно. Впрочем, это не имеет практического смысла из-за огромной стоимости таких ракет. Особенно в условиях, когда большинство целей в Украине в зоне досягаемости российских "Искандеров" и других способов поражения.

В Defence Express отмечают: абсолютное большинство российских дальнобойных ракет может иметь ядерную оснастку. В частности, "Искандер", "Кинжал", крылатые ракеты типа Х-55 и Х-102, а также многие другие.

"Поэтому есть вопрос о смысле использования именно ракеты средней или вообще межконтинентальной дальности против Украины даже для нанесения ядерного удара. Враг уже использовал крылатые ракеты Х-55 с массогабаритными макетами ядерных зарядов. Вполне возможно, что запущенная российская баллистическая ракета была оснащена имитаторами боевых блоков", — подчеркивают специалисты.

Напомним, "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщила, что 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж" по Украине. Это произошло во время атаки на Днепр.

Вероятный момент удара межконтинентальной баллистической ракетой РФ

Читайте также: