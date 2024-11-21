"Рубіж" чи не "Рубіж": Defence Express оцінив, чим вдарила РФ по Дніпру

ПС заявили, що ППО збила лише шість крилатих ракет.

Зранку 21 листопада українські Повітряні сили повідомили у зведенні, що РФ здійснила удар по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Її конкретний тип не вказується. Втім, ЗМІ заявляють, що йдеться про балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж".

Що ж таки випустили росіяни зранку 21 листопада, оцінили аналітики військового порталу Defence Express.

Фахівці звертають увагу на те, шо ПС заявили про збиття шести із семи запущених крилатих ракет, а також вказали, що "щодо інших ракетах - без суттєвих наслідків".

"Враховуючи те, що РС-26 "Рубіж", а тим паче міжконтинентальні балістичні ракети (наприклад, "Тополь" чи "Ярс"), призначені для доставлення зброї масового ураження, це означає лише те, що РФ провела демонстрацію можливості ядерного удару. На тлі цього залишається питання, на які наразі звіт Командування Повітряних сил не дає відповідей. Зокрема, куди саме цілив ворог своєю балістичною ракетою, та яке оснащення було у ній.", - зауважують аналітики.

Зазначається, що поставити на умовний "Рубіж", "Тополь" чи "Ярс" конвенційну фугасну бойову частину у глибокій теорії можливо. Втім, це не має практичного сенсу через величезну вартість таких ракет. Особливо в умовах, коли більшість цілей в Україні у зоні досяжності російських "Іскандерів" та інших засобів ураження.

У Defence Express наголошують: абсолютна більшість російських далекобійних ракет може мати ядерне оснащення. Зокрема, "Іскандер", "Кинжал", крилаті ракети типу Х-55 та Х-102, а також багато інших.

"Тому є питання щодо сенсу використання саме ракети середньої чи взагалі міжконтинентальної дальності проти України навіть для завдання ядерного удару. Ворог вже використовував крилаті ракети Х-55 із масогабаритними макетами ядерних зарядів. Цілком можливо, що запущена російська балістична ракета була оснащена імітаторами бойових блоків", - наголошують фахівці.

Нагадаємо, "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що 21 листопада російські окупанти вперше вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж" по Україні. Це сталося під час атаки на Дніпро.

Ймовірний момент удару міжконтинентальною балістичною ракетою РФ

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