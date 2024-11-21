Справи Майдану: хто поніс покарання

Сьогодні десята річниця початку Революції гідності. У День гідності та свободи громадян проінформували про роботу щодо розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та територіальних органів прокуратури 540 особам повідомлено про підозру, серед них:

46 високопосадовців та осіб, що займали керівні посади;

299 правоохоронців;

25 прокурорів;

33 судді.



За інформацією джерела, упродовж поточного року за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до кримінальної відповідальності притягнуто 64 особи, серед яких: 8 високопосадовців та керівників правоохоронних органів, 32 правоохоронця, у тому числі 6 слідчих та 21 співробітник фсб РФ.

Загалом з 2014 року за участі Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур щодо 76 осіб судами ухвалено обвинувальні вироки, з них 26 осіб засуджено до позбавлення волі з реальним відбуванням покарання. 68 вироків набрали законної сили.



У Офісі Генерального прокурора зазначили, що для слідчих і прокурорів розслідування справ Майдану залишається у фокусі особливої уваги та не припиняється навіть в умовах повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, удари ракетами ATACMS та Storm Shadow по РФ підвищують ставки у війні.

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