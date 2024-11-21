Дела Майдана: кто понес наказание

В суд направлено 318 обвинительных актов в отношении 495 человек.

Сегодня десятая годовщина начала Революции достоинства. В День достоинства и свободы граждан проинформировали о работе по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и территориальных органов прокуратуры 540 лицам сообщено о подозрении, среди них:

46 высокопоставленных должностных лиц и лиц, занимавших руководящие должности;

299 правоохранителей;

25 прокуроров;

33 судьи.



По информации источника, в течение текущего года при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора к уголовной ответственности привлечены 64 человека, среди которых: 8 высокопоставленных должностных лиц и руководителей правоохранительных органов, 32 правоохранителя, в том числе 6 следователей и 21 сотрудник ФСБ РФ.

Всего с 2014 года при участии Офиса Генпрокурора и областных прокуратур в отношении 76 человек судами вынесены обвинительные приговоры, из них 26 человек приговорены к лишению свободы с реальным отбыванием наказания. 68 приговоров вступили в законную силу.



В Офисе Генерального прокурора отметили, что для следователей и прокуроров расследование дела Майдана остается в фокусе особого внимания и не прекращается даже в условиях полномасштабного вторжения.

Напомним, удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по РФ увеличивают ставки в войне.

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