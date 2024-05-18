ГБР сообщило о подозрении директору ФСБ и еще 20 генералам РФ

ГБР сообщило о подозрении директору ФСБ РФ Александру Бортникову в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной вражды и ненависти в Украине и незаконному препятствованию протестным акциям в 2013-2014 годах. Также о подозрениях сообщено 20 высокопоставленным должностным лицам спецслужб РФ. Среди них – директор Федеральной службы войск Росгвардии Виктор Золотов и другие генералы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что Бортников разработал преступный план по подавлению протестных акций украинцев в 2013-2014 годах с целью сохранения руководящего в то время режима в Украине. Конечной целью была дальнейшая аннексия части территории Украины под предлогом якобы "гражданского противостояния".

Одной из ключевых задач ФСБ РФ было недопущение Евроинтеграционных процессов Украины и членства в договоре коллективной безопасности НАТО.

"Отказ высшего руководства Украины от Евроинтеграции был заранее спланирован РФ, поэтому были заранее приняты меры по предупреждению протестных акций и разработаны сценарии их силового разгона. Для этого в октябре 2013 года в наше государство приезжал тогдашний Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев с инструктажем руководства включая заместителя Секретаря Владимира Сивковича о разгоне потенциальных протестных акций с максимальной жестокостью и применении чрезмерной силы для запугивания других активистов", - говорится в сообщении.

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Для прекращения протестных акций глава Бортников дал задачу тогдашнему главе СБУ, имевшем также российское гражданство, содействовать работникам ФСБ в их противоправной подрывной деятельности

Во исполнение этого указания первый заместителем председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра в ноябре-декабре 2013 года привел подчиненных спецназовцев в готовность по степени "Повышенная". Уровень террористической угрозы определен как "Потенциальная", чем протестующих по сути приравняли к потенциальным террористам.

В декабре 2013 года командующий Внутренними войсками МВД Украины по указанию заместителя командующего внутренних войск россиян начал подготовку к силовому разгону и расстрелу активистов, для чего 12.12.2013 года обратился с письмом к министру обороны Украины о безвозмездной передаче внутренним войскам 4000 ВОГ-25 и другого военного имущества.

Кроме того, по указанию директора ФСБ РФ и по приглашению бывшего главы СБУ в г. Киев 13.12.2013 года прибыла группа из 20 сотрудников ФСБ, которые инструктировали украинских правоохранителей в противодействии Евромайдану.

"Украинские правоохранители собирали видеозаписи, которые провоцировали социальные конфликты между участниками "Майдана" и его противниками. Материалы публиковали в сети Интернет на специально созданном Ютуб-канале и отправляли отчеты о проделанной работе в ФСБ", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР сообщили о подозрении по нескольким статьям (некоторым фигурантам обновили подозрения):

председателю ФСБ Александру Бортникову;

20 генералом ФСБ;

бывшему председателю СБУ, начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ;

первому заместителю главы СБУ – руководителю Антитеррористического центра.

Бывшие глава СБУ и начальник ГЗНИ Службы в 2022 году перешли на сторону врага, в связи с чем СБУ они привлечены к уголовной ответственности за государственную измену в условиях военного положения. Также они заняли руководящие "должности" в незаконно созданных органах безопасности на частично оккупированных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей, их действия следователями ГБР дополнительно квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины.

Напомним, агента ФСБ, который шпионил за оборонными рубежами Харькова, приговорили к 15 годам тюрьмы.

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