ДБР повідомило про підозру директору ФСБ та ще 20 генералам РФ

ДБР повідомило про підозру директору ФСБ РФ Олександру Бортнікову в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалюванні національної ворожнечі та ненависті в Україні та незаконного перешкоджання протестним акціям у 2013-2014 роках. Також підозри повідомлені 20 високопосадовцям спецслужб РФ. Серед них– директор Федеральної служби військ Росгвардії Віктор Золотов та інші генерали.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що Бортніков розробив злочинний план для придушення протестних акцій українців у 2013-2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні. Кінцевою ціллю була подальша анексія частини території України під приводом нібито "громадянського протистояння".

Одним із ключових завдань фСБ РФ було недопущення Євроінтеграційних процесів України та членства в договорі колективної безпеки НАТО.

"Відмова вищого керівництва України від Євроінтеграції була заздалегідь спланована РФ, тому були завчасно вжиті заходи для попередження протестних акцій та розроблені сценарії їх силового розгону. Для цього у жовтні 2013 року до нашої держави приїжджав тодішній Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев з інструктажем керівництву РНБОУ, включаючи заступника Секретаря Володимира Сівковича, про розгін потенційних протестних акцій з максимальною жорстокістю та застосування надмірної сили для залякування інших активістів", - йдеться у повідомленні.

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Для припинення протестних акцій очільник Бортніков дав завдання тодішньому голові СБУ, який мав також російське громадянство, сприяти працівникам ФСБ у їх протиправній підривній діяльності.

На виконання цієї вказівки, перший заступником голови СБУ – керівник Антитерористичного центру у листопаді-грудні 2013 року привів підлеглих спецпризначенців у готовність за ступенем "Підвищена". Рівень терористичної загрози визначено як "Потенційна", чим протестувальників по суті прирівняли до потенційних терористів.

У грудні 2013 року командувач Внутрішніх військ МВС України за вказівкою заступника командувача внутрішніх військ росіян розпочав підготовку до силового розгону та розстрілу активістів, для чого 12.12.2013 року звернувся з листом до міністра оборони України про безоплатне переданням внутрішнім військам 4 мільйонів патронів, 100 тисяч гранатометних пострілів ВОГ-25, іншого військового майна.

Крім того, за вказівкою директора ФСБ РФ й на запрошення колишнього голови СБУ до м. Києва 13.12.2013 року прибула група з 20 співробітників ФСБ, які інструктували українських правоохоронців у протидії Євромайдану.

"Українські правоохоронці збирали відеозаписи, які провокували соціальні конфлікти між учасниками "Майдану" та його противниками. Матеріали публікували в мережі Інтернет на спеціально створеному Ютуб-каналі та відправляли звіти про виконану роботу до ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР повідомили про підозру за декількома статтями (деяким фігурантам оновили підозри):

голові ФСБ Олександру Бортнікову;

20 генералам ФСБ;

колишньому голові СБУ, начальнику Департаменту захисту національної державності СБУ;

першому заступникові голови СБУ - керівнику Антитерористичного центру.

Колишні голова СБУ та начальник ДЗНД Служби 2022 року перейшли на бік ворога, у зв’язку з чим СБУ їх притягнуто до кримінальної відповідальності за державну зраду в умовах воєнного стану. Також вони зайняли керівні "посади" в незаконно створених органах безпеки на частково окупованих Росією територіях Херсонської та Запорізької областей, їхні дії слідчими ДБР додатково кваліфіковані за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Нагадаємо, агента ФСБ, який шпигував за оборонними рубежами Харкова, засудили до 15 років в'язниці.

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