Экс-участника One Direction Лиама Пейна спустя месяц после смерти похоронили в Лондоне

Недалеко от Лондона похоронили бывшего участника группы One Direction, британского певца Лиама Пейна.

Артист трагически погиб 16 октября, а церемония прощания прошла только 20 ноября. Похороны исполнителя пытались сделать максимально непубличным. Провести Лиама Пейна в последний путь пришли его родные – родители, бывшая избранница Шерил, от которой у него есть сын, а также девушка, с которой на момент смерти он находился в отношениях.

Также на церемонию прощания прибыли его бывшие коллеги по группе One Direction – Гарри Стайлс, Луи Томлинсон, Найл Хоран и Зейн Малик.

В церковь гроб привезли в белой карете, запряженной лошадьми. Похороны пытались сделать максимально непубличным, так что папарацци не впускали.

Отметим, Лиам Пейн трагически погиб 16 октября в Аргентине в возрасте 31 года. Причиной смерти стали травмы, полученные в результате падения с третьего этажа отеля. Установлено, что артист был в состоянии сильного наркотического опьянения. Полиция до сих пор расследует гибель Пейна.

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