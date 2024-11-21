Ракета "Орешник": почему Путин заговорил о новом супероружии — Коваленко

Хозяин Кремля после содеянного понял, что наделал и какие могут быть последствия.

Для оправдания удара по Днепру, нанесенного, вероятно, ассоциирующейся с ядерным оружием межконтинентальной баллистической ракетой, президенту РФ Владимиру Путину пришлось придумывать испытание "новейшей" ракетной системы "Орешник", о которой раньше никто и никогда не слышал.

Такое мнение высказал военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он напомнил, что в своем обращении Путин заявил, что эти ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, то есть 2,5-3 километра в секунду, и добавил, что современные средства противовоздушной обороны, включая американские ПРО в Европе, такие ракеты не перехватывают .

“Да, да, да, что-то подобное мы слышали о “Кинжалах”, “Цирконах”… Кстати… А какой смысл создавать новую гиперзвуковую ракету, когда есть “Кинжалы” и “Цирконы”? При этом ТТХ такие же — 10 Махов и даже больше у Х-47М2 "Кинжал", успешно сбивающегося ЗРК Patriot и SAMP/T”, — задал риторический вопрос Александр Коваленко.

По словам эксперта, во второй половине дня 21 ноября на российских площадках начали распространять сообщения, которым оправдывали удар по Днепру тем, что там применялась не МБР (межконтинентальная баллистическая ракета), а баллистическая ракета средней дальности – БРСД.

“То есть российская инфосреда получала указание преуменьшать значение того средства, которым был нанесен удар по Днепру. А теперь, на арену выходит главный шизофреник всей России [т.е. президент РФ Владимир Путин] и заявляет о каком-то гиперзвуковом "Орешнике". Нет-нет-нет, это была никакая не МБР – это был обычный, конвенционный "Орешник", — заметил Коваленко.

По мнению эксперта, хозяин Кремля после содеянного понял, что наделал и какие могут быть последствия после того, как экспертиза точно установит, какая ракета была применена по Днепру, и тогда “у некоторых в Кремле пятая точка сузилась до размеров иголочного ушка и с нее сразу выпал "Орешник".

“Ждем с нетерпением, когда эту чудо-ракету нам покажут, чтобы сделать соответствующие выводы и не только. Ведь ее покажут, правда?" – подытожил Коваленко.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что 21 ноября для удара по Днепру якобы была применена баллистическая ракета средней дальности "Орешник". При этом президент государства-агрессора назвал удар по украинскому городу "успешным испытанием".

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