Ракета “Орешник”: чому Путін заговорив про нову суперзброю — Коваленко

Господар Кремля після скоєного зрозумів, що зробив і які можуть бути наслідки.

Для виправдання удару по Дніпру, завданого, ймовірно, міжконтинентальною балістичною ракетою, яка асоціюється з ядерною зброєю, президенту РФ Володимиру Путіну довелося вигадувати випробування "новітньої" ракетної системи “Орешник”, про яку раніше ніхто й ніколи не чув.

Таку думку висловив військовий експерт, оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Він нагадав, що у своєму зверненні Путін заявив, що ці ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, тобто 2,5-3 кілометри на секунду, і додав, що сучасні засоби протиповітряної оборони, включно з американськими ПРО у Європі, такі ракети не перехоплюють.

“Так, так, так, щось подібне ми чули про “Кинджали”, “Циркони”… До речі… А який сенс створювати нову гіперзвукову ракету, коли є “Кинджали” та “Циркони”? При цьому ТТХ такі ж - 10 Махів і навіть більше у Х-47М2 "Кинжал", який успішно збивається ЗРК Patriot та SAMP/T”, - задав риторичне питання Олександр Коваленко.

За словами експерта, в другій половині дня 21 листопада на російських майданчиках почали поширювати повідомлення, яким виправдовували удар по Дніпру тим, що там застосовувалася не МБР (міжконтинентальна балістична ракета), а балістична ракета середньої дальності – БРСД.

“Тобто російське інфосередовище отримувало вказівку применшувати значення того засобу, яким було завдано удару по Дніпру. А тепер, на арену виходить головний шизофренік всієї Росії [тобто президент РФ Володимир Путін] і заявляє про якийсь гіперзвуковий "Орешник". Ні-ні-ні, це була ніяка не МБР – це був звичайний, конвенційний “Орешник”, - зауважив Коваленко.

На думку експерта, господар Кремля після скоєного зрозумів, що зробив і які можуть бути наслідки після того, як експертиза точно встановить, яка ракета була застосована по Дніпру, і тоді “у декого в Кремлі п'ята точка звузилася до розмірів вушка голки і з неї одразу випав “Орешник”.

“Чекаємо з нетерпінням, коли цю чудо-ракету нам покажуть, щоб зробити відповідні висновки і не лише. Адже її покажуть, правда?” - підсумував Коваленко.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що 21 листопада для удару по Дніпру начебто було застосовано балістичну ракету середньої дальності "Орешник". При цьому президент держави-агресорки назвав удар по українському місту "успішним випробуванням".

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