У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту в Курській області

413 окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" натякнув, що атаку вперше в історії здійснили британськими крилатими ракетами Storm Shadow.

Українські захисники вдарили по командному пункту росіян у районі селища Мар'їно Курської області. 20 листопада ЗМІ писали, що об'єкт могли атакувати ракетами Storm Shadow.

Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ в Telegram та ОББС "Рейд" у Facebook.

"Оператори Сил безпілотних систем успішно виконали операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту противника в районі н.п. Мар'їно, Курської області", – сказано у повідомленні Сил безпілотних систем.

Там додали, що завдання виконали сили екіпажу "Гарпун" 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" у взаємодії із загоном безпілотних сил 78 окремого десантно-штурмового полку "Джміль".

Водночас у коментарях під постом у Facebook 413 окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" натякнув, що атаку вперше в історії здійснили британськими крилатими ракетами.

Коментар ОББС "Рейд" про атаку

Зазначимо, ISW вважає, що ціллю атаки Storm Shadow в Курській області міг бути оперштаб військ РФ.

Нагадаємо, США дали "зелене світло" Україні щодо застосування британських ракет Storm Shadow для ударів углиб російської території. Водночас у Британії уникають коментарів щодо дозволу на удари по Росії ракетами Storm Shadow.

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