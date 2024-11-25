Вот почему нельзя вешать кухонные полотенца на дверцу духовки: не стоит совершать этих ошибок

Казалось бы, такая простая вещь, как место, где будет висеть кухонное полотенце, может скрывать в себе неожиданные риски. Рассказываем, почему не стоит вешать полотенца на дверцу духовки, какими потенциальными проблемами может обернуться такое привычное действие.

Почему нельзя вешать кухонные полотенца на дверцу духовки

Риск возгорания. Наружная поверхность духовки нагревается до высоких температур, поэтому полотенце, которое там будет висеть, может просто загореться. Достаточно кратковременного контакта с горячей поверхностью, чтобы ткань загорелась, а это может перерасти в масштабный пожар.

Наружная поверхность духовки нагревается до высоких температур, поэтому полотенце, которое там будет висеть, может просто загореться. Достаточно кратковременного контакта с горячей поверхностью, чтобы ткань загорелась, а это может перерасти в масштабный пожар. Проблема загрязнения. На поверхности духовки остаются брызги от жира, остатки пищи или пыли, если повести на дверцу полотенце, оно сразу станет грязным. А жирные и грязные пятна - это прекрасная среда для размножения патогенных микроорганизмов.

На поверхности духовки остаются брызги от жира, остатки пищи или пыли, если повести на дверцу полотенце, оно сразу станет грязным. А жирные и грязные пятна - это прекрасная среда для размножения патогенных микроорганизмов. Нарушение правил безопасного использования кухонного текстиля. Когда вы выбираете место для размещения кухонных полотенец, следует учитывать правила противопожарной безопасности и нормы гигиены. Важно держать текстиль подальше от нагревательных приборов. Полотенца должны быть чистыми, сухими и висеть в тех местах, где нет соприкосновения с горячими поверхностями.

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