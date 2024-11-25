Вот почему нельзя вешать кухонные полотенца на дверцу духовки: не стоит совершать этих ошибок

Безопасность кухонного пространства требует внимательности и осторожности в каждой детали.
Казалось бы, такая простая вещь, как место, где будет висеть кухонное полотенце, может скрывать в себе неожиданные риски. Рассказываем, почему не стоит вешать полотенца на дверцу духовки, какими потенциальными проблемами может обернуться такое привычное действие.
Почему нельзя вешать кухонные полотенца на дверцу духовки
- Риск возгорания. Наружная поверхность духовки нагревается до высоких температур, поэтому полотенце, которое там будет висеть, может просто загореться. Достаточно кратковременного контакта с горячей поверхностью, чтобы ткань загорелась, а это может перерасти в масштабный пожар.
- Проблема загрязнения. На поверхности духовки остаются брызги от жира, остатки пищи или пыли, если повести на дверцу полотенце, оно сразу станет грязным. А жирные и грязные пятна - это прекрасная среда для размножения патогенных микроорганизмов.
- Нарушение правил безопасного использования кухонного текстиля. Когда вы выбираете место для размещения кухонных полотенец, следует учитывать правила противопожарной безопасности и нормы гигиены. Важно держать текстиль подальше от нагревательных приборов. Полотенца должны быть чистыми, сухими и висеть в тех местах, где нет соприкосновения с горячими поверхностями.
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