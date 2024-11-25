Как поддерживать идеальную чистоту в доме, убирая раз в неделю: секреты японок

Почему в квартирах японцев всегда чисто, хотя они редко убирают: как поддерживать порядок.

Рассказываем, что делают японские хозяйки, чтобы поддерживать идеальную чистоту в своем доме.

Как поддерживать идеальную чистоту в доме: секреты японок

Такой подход поможет поддерживать идеальный порядок в доме, не тратя на уборку много времени.

Избавьтесь от ненужных вещей. Достаточно интересно, что в Японии нет мусорных баков. Поэтому раз в неделю коммунальные службы из-под двери домов забирают мусор. Чтобы не накапливать ненужные вещи, японцы придерживаются традиций минимализма в своем обиходе. Они имеют лишь то количество вещей, которое им необходимо для повседневной жизни. И внимательно следят за тем, чтобы дома не накапливался разнообразный хлам.

Достаточно интересно, что в Японии нет мусорных баков. Поэтому раз в неделю коммунальные службы из-под двери домов забирают мусор. Чтобы не накапливать ненужные вещи, японцы придерживаются традиций минимализма в своем обиходе. Они имеют лишь то количество вещей, которое им необходимо для повседневной жизни. И внимательно следят за тем, чтобы дома не накапливался разнообразный хлам. Все вещи необходимо сразу ставить или класть на свои места. Это самое главное правило, которого четко придерживаются японцы. А разложить все на свои места гораздо легче, если нет ничего лишнего. Японцы никогда не складывают свою одежду за пределами шкафа, всегда убирают свою обувь, грязные вещи сразу кладут в стиральную машинку. Закупленные продукты разлагают по полкам и контейнерам в холодильнике. Поэтому у японских хозяек всегда есть свободное время на себя и отдых.

Это самое главное правило, которого четко придерживаются японцы. А разложить все на свои места гораздо легче, если нет ничего лишнего. Японцы никогда не складывают свою одежду за пределами шкафа, всегда убирают свою обувь, грязные вещи сразу кладут в стиральную машинку. Закупленные продукты разлагают по полкам и контейнерам в холодильнике. Поэтому у японских хозяек всегда есть свободное время на себя и отдых. Система умного дома. Япония – одна из самых развитых стран мира в области инновационных технологий. Поэтому японцы постоянно облегчают себе жизнь всевозможными вспомогательными гаджетами для быта. В каждом доме жителя этой страны уже давно есть робот-пылесос, который ведет постоянную борьбу с пылью и мелким мусором. Одежда после стирки сразу отправляется в специальную сушилку, ее не развешивают на балконе или в ванной комнате. А паровая швабра за несколько минут поможет справиться с грязным полом. Еще у японцев есть специальные ведра, которые сами меняют мусорные пакеты, а наполненные прессуют и запаивают. Такой инновационный подход спасает японцев от накопления домашней работы и освобождает кучу времени для отдыха и развлечений.

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