НАТО думає, як краще стримувати РФ і готується до війни

В Альянсі заявили, що російська армія більша, ніж два роки тому, але її якість знизилася.

Станом на осінь 2024 року російська армія вже не являє такої загрози, як у лютому 2022-го, тому у НАТО є час, щоб підготуватися до війни.

Про це сказав голова Військового комітету НАТО голландський адмірал Роб Бауер, передає Reuters.

Вінн, додав, що це означає збільшення інвестицій в оборонну промисловість.

"Якість цих сил (російських - ред.) знизилася... На даний момент росіяни не є такою загрозою, як у лютому 2022 року, тому у нас є трохи часу, щоб підготуватися", - сказав він.

Бауер додав, що потрібно збільшувати інвестиції в оборонну промисловість задля стримування РФ.

"Якщо ми зможемо забезпечити постачання всіх життєво важливих товарів і послуг за будь-яких умов, це стане ключовою складовою нашої стримувальної політики", - пояснив Бауер.

За словами адмірала, стримування - це не лише військові можливості, а й використання всіх доступних інструментів в умовах війни.

Він навів приклад зростаючої кількості актів саботажу в Європі. Йдеться і про перебої з постачанням енергоресурсів.

"Ми думали, що укладаємо угоди з Газпромом, але насправді домовлялися з Путіним. Так само з китайською інфраструктурою та товарами. По суті, ми маємо справу із Сі Цзіньпіном", - додав він.

Залежність від експорту КНР

Бауер також наголосив на залежності Заходу від китайського експорту. Ба більше, хімічні компоненти для медичних препаратів також постачаються з Китаю.

Він назвав наївними сподівання на те, що Комуністична партія Китаю ніколи не використає цю залежність.

"Керівники бізнесу в Європі та США повинні розуміти, що їхні комерційні рішення мають стратегічний вплив на безпеку країн. Бізнес має бути готовий до сценарію війни та відповідно адаптувати свої ланцюги виробництва та постачання", - пояснив адмірал.

Нагадаємо, Росії вистачить радянської зброї до кінця 2025 року. Про це повідомляють західні ЗМІ. Водночас росіяни все ще активно використовують артилерію, так звану, “королеву війни”. Це і надає їй перевагу у війні проти України.